التحالف الوطني يستنكر إعدام البحرين لثلاثة شبان شيعة ويعده زعزعة للسلم الاهلي

2017-01-17 11:41:00 | (صوت العراق) – [أين – بغداد]قال التحالف الوطني ، اليوم الثلاثاء ، ان” إعدام ثلاثة شبان بحرينيين لن يجلب الهدوء إنما سيفاقم الأزمات ويزعزع السلم الاهلي”.

وذكر التحالف في بيان له تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه نتابع باهتمام وقلق شديدين تطورات الأوضاع في مملكة البحرين الشقيقة حيث أقدمت السلطات البحرينية على إعدام ثلاثة شبان بحرينيين دون ان توفر لهم محاكمة عادلة ، مشيرا الى إننا نعتقد ان هذه التطورات لا تسير بالاتجاه الصحيح فلا يمكن ان يكون التضييق على الحريات وقمع المتظاهرين والمعارضين السياسيين بشكل واضح وومنهج أسلوبا سليما للتعامل مع المشاكل الاجتماعية والسياسية “.واضاف ان”مثل هذا العمل لن يجلب الهدوء للبحرين إنما سيفاقم الأزمات ويعمل على زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في هذا البلد الكريم. واشار الى انه”من هذا المنطلق ندعو العقلاء الحريصين على استقرار البحرين سواء من الحكومة او المعارضة لتحكيم واستحضار مصلحة البلاد في الظرف العصيب الذي تمر به البحرين وعموم المنطقة”.وكانت وزارة خارجية مملكة البحرين استدعت أمس الأثنين السفير العراقي لدى المنامة أحمد نايف الدليمي، على خلفية استنكار العراق لاعدام السلطات البحرينية ثلاثة من الشباب الشيعة خرجوا باحتجاجات ضد النظام عام 2014 والمطالبة بالحقوق والمساواة.وكانت السلطات في البحرين أعلنت الاحد تنفيذها الاعدام رميا بالرصاص لثلاثة من الشبان من الشيعة بتهمة قتل ضابط شرطة إماراتي وشرطيين بحرينيين في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014. (7)