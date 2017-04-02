*البيضة التي أذلت الجبابرة*

بيضة ليست ككل البيضات، لم تجد طريقها الى البطون ولا الى المفاقس او علب الهدايا بمناسبة عيد الفصح ولم تكسر لشراء سيارة جديدة كما كان يفعل القدامى، ولكنها تكسرت على ظهر حمل من الأوزار والخطايا ماتنوء بحمله الجبال.

انها البيضة التي رماها *البحرانيون* على ظهر رمز العدوان والهمجية السعودية، انه الناطق باسم جرائم ال سعود الجنرال *احمد العسيري* . بيضة اثارت ضجة اعلامية وسياسية لم يثرها حتى الصاروخ الذي اصاب الرياض، بيضة بعثت البهجة في نفوس ملايين اليمنيين والاحرار في مختلف أنحاء العالم وكأنها صاروخ سقط على قصور ال سعود.

بيضة كشفت ضحالة رموز النظام السعودي ومدى انحطاطهم الخلقي، كما وبينت مدى هشاشة هذه العائلة التي سارع وزير الخارجية البريطانية الى تطييب خاطرها بعد الواقعة.

انها بيضة دخلت التاريخ من أوسع ابوابه ولن يستطيع مؤرخ ان يستعرض الحرب العدوانية على اليمن دون أن يمر على ذكر بيضة السلاطنة التي أذلت الجبابرة. (52)