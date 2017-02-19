#كرزكان نيوز:بيان عائلة الأسير حسن إبراهيم عاشور الذي تعرض لنزيف في المخ داخل المعتقل:

كثرت الأسئلة عن المعتقل حسن إبراهيم عاشور وعليه أفادت عائلته أنها لا زالت منذ تاريخ 25 ديسمبر العام الماضي ممنوعة من زيارته.

بداية لا تنسى عائلته تقديم الشكر إلى الطبيب الإستشاري محمد صالح البلوشي بالمستشفى العسكري وطاقمه على تدخلهم العاجل بإجراء العملية الجراحية لإيقاف النزيف الداخلي في الرأس بنجاح، فلو تأخر تدخلهم لكنا نعيش اليوم حدث آخر. ولا تنسى أيضا ممرضات وممرضين جناح المخ والأعصاب على رعايتهم الدائمة للمريض ومواساته خصوصا مع منع أهله من الدخول عليه.

سائلين الله أن يوفقهم لما في الصلاح ويزيد من أمثالهم ممن يضعون على عاتقهم الميثاق الإنساني بمعالجة أي مريض بغض النظر عن دينه ومذهبه وعرقه وتوجهاته السياسية، فلهم جزيل الشكر والتقدير.

أما بالنسبة للزيارة فلا زالت عائلته ممنوعة من رؤيته. علما بأن المحامي الموكل عنه الدكتور حسين الجزيري وجه لإدارة سجن الحوض الجاف بتاريخ 29 من ديسمبر الماضي طلب محضر إجتماع للإيضاح الكامل حول حالته الصحية والأسباب ودور إدارة السجن والزيارة ولم يتم الرد عليه حتى هذا اليوم الذي نكمل فيه 54 يوم منذ دخوله للمستشفى.

ومن جهة أخرى توجهت عائلته إلى الأمانة العامة للتظلمات بتاريخ 18 يناير الماضي وقدمت شكوى بخصوص منع الزيارة، وقد رحبت الإخصائية بهم وأبدت تأثرها الواضح ووعدتهم ببذل أقصى ما تستطيع ولكن لم يحدث أي جديد في أمر الزيارة حتى الآن.

وهذا وتسائلت عائلته بأن عجز الأمانة العامة للتظلمات وهي الجهة الرسمية التي تأسست كمحاولة لتدارك ما جاء في تقرير بسيوني عاجزة عن أمر زيارة معتقل مريض بالمستشفى أليس في ذلك دليل للعاملين بالأمانة العامة للتظلمات بدرجة أولى قبل المجتمع البحريني والدولي الذي لا يحتاج المزيد من التأكيد حول مدى صلاحياتهم؟!

هذا ولم تتوانى عائلته بعد أن عجزت في التواصل مع إدارة السجن وديا على أمر الزيارة، في التوجه للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتكرر مثل السيناريو الذي حدث بالأمانة العامة من استماع الشكوى وإبداء التأثر النفسي وتسجيل البيانات والوعد بمتابعة الموضوع ولم يتغير أي شيء حتى الآن.

هذا وقد وجهت عائلته تساؤلا إلى رئيس المؤسسة (المطالب سابقا بملكية دستورية على النمط البريطاني) الدكتور عبد العزيز أبل إلى أنه حين سلم التقرير السنوي لعام 2016 هل كان من ضمنه توثيقا لحالة المعتقل حسن التي تعرض لها في ديسمبر الماضي؟ ويا ترى هل سيشمل تقرير عام 2017 توثيقا لحالته وحرمان أهله من الزيارة لمدة شهرين حتى الآن؟ أم أن التقرير قد تم نسخه بانتظار انتهاء العام الحالي للتسليم الروتيني؟ (54)