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البحرين: نقل الحقوقيّ رضي القطري إلى سجن الحوض الجاف

main_loc-28-2نقلت السلطات الأمنيّة الناشط الحقوقيّ رضي القطري إلى مركز السجن الاحتياطيّ الحوض الجاف، بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقاله في مبنى التحقيقات الجنائيّة.

وكانت القوات الأمنيّة قد اعتقلت القطري في 29 مايو/ أيار الماضي، وانقطعت أخباره بشكل كامل ولم يُسمح له بالتواصل مع أسرته أو الوصول إلى محاميه.

ووجّهت السلطات تهمًا تتعلّق بحرية التعبير عن الرأي إلى نشطاء حقوقيين من بينهم القطري، حيث أمرت بسجنهم 6 أشهر على ذمة التحقيق.
وجاء اعتقال القطري في الحملة الأمنيّة الواسعة التي شنّتها سلطات البحرين ضدّ النشطاء خلال الشهرين الماضيين، حيث حقّقت مع العشرات في مبنى جهاز الأمن الوطني وأفاد عدد منهم عن تعرّضهم للتعذيب.
المصدر: موقع منامة بوست

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