وكانت القوات الأمنيّة قد اعتقلت القطري في 29 مايو/ أيار الماضي، وانقطعت أخباره بشكل كامل ولم يُسمح له بالتواصل مع أسرته أو الوصول إلى محاميه.
ووجّهت السلطات تهمًا تتعلّق بحرية التعبير عن الرأي إلى نشطاء حقوقيين من بينهم القطري، حيث أمرت بسجنهم 6 أشهر على ذمة التحقيق.
ووجّهت السلطات تهمًا تتعلّق بحرية التعبير عن الرأي إلى نشطاء حقوقيين من بينهم القطري، حيث أمرت بسجنهم 6 أشهر على ذمة التحقيق.
وجاء اعتقال القطري في الحملة الأمنيّة الواسعة التي شنّتها سلطات البحرين ضدّ النشطاء خلال الشهرين الماضيين، حيث حقّقت مع العشرات في مبنى جهاز الأمن الوطني وأفاد عدد منهم عن تعرّضهم للتعذيب.
المصدر: موقع منامة بوست
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