قالت النيابة البحرينية الأربعاء إن الناشط نبيل رجب سيبقى في السجن على ذمة قضية أخرى تتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية يتهم فيها “ببث وإذاعة أخبار كاذبة”، وذلك بعد ساعات من قرار قضائي بإطلاق سراحه في قضية الإساءة للبحرين والسعودية.

وأضافت أنه تم حبسه على ذمة هذه القضية بعد تقديمه للمحاكمة في القضية الأولى التي أفرجت السلطات عنه فيها الأربعاء، ما يعني أنه سوف يستمر حبسه لحين الانتهاء من إجراء التحقيقات في القضية الثانية.

تحديث 12:41 ت.غ

قررت محكمة بحرينية الأربعاء إطلاق سراح الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب المتهم بالإساءة للسلطات في البحرين والسعودية، على أن تستكمل محاكمته في 23 كانون الثاني/يناير المقبل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي لم تذكر اسمه القول إن المحكمة قررت منع رجب من السفر.

وكانت السلطات البحرينية قد استجوبت في كانون الأول/ديسمبر الناشط الحقوقي أثناء سجنه على خلفية مقال نشر في صحيفة “لوموند” الفرنسية احتوى، حسب هذه السلطات، على “أخبار كاذبة” رأت أنها تسيء إلى البحرين ودول الخليج.

ويواجه رجب تهم نشر وإعادة نشر عدد من التغريدات على حسابه في تويتر، تضمنت “ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها”.

واتهم رجب أيضا بنشر تغريدات تضمنت “بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة”. (4)