مَثل الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب الثلاثاء أمام المحكمة في المنامة للنظر في قضية اتهم فيها بالتحدث إلى وسائل إعلام غربية.
وأفاد محمد الجيشي المحامي المختص في مجال حقوق الإنسان عبر حسابه على تويتر بتمسك الدفاع خلال الجلسة بنتيجة التقارير الطبية التي تثبت سوء الحالة الصحية لرجب وطلب الإفراج الفوري عنه، فيما أرجأت المحكمة البت في الطلب لما بعد الجلسة.
ومن المقرر أن تعقد الأربعاء جلسة أخرى في قضية اتهم فيها الحقوقي البحريني بإذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية، عبر تغريدات على حسابه في تويتر.
ويواجه رجب المحتجز منذ 13 حزيران/ يونيو 2016، عدة قضايا وسلسلة من الاتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 18 عاما.
وتشن السلطات البحرينية حملة ضد ناشطين ومؤسسات حقوقية وجمعيات معارضة، منذ أن اندلعت في البلاد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات في نظام الحكم. (44)