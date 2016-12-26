◼︎ في 9 ابريل 2007 استقرت رصاصة في رأس عباس الشاخوري أثناء نوبة عمله في فندق البستان بالعدلية. قال تقرير الوفاة إنه أصيب بتهتّك في الجمجمة. حتى الآن لا نعرف القاتل…
◼︎ في 5 مارس 2011 أطلقت النار من واسطة مدنيين على أحمد عبدالله حسن علي حسن في مدينة حمد. قال تقرير لجنة تقصي الحقائق «الحالة 14» أن “سبب الوفاة هو الإصابة بأعيرة نارية في الظهر”. حتى الآن لا نعرف القاتل…
◼︎ في 14 مارس 2011 وجد مجيد أحمد محمد علي عبد العال مصاباً بطلق ناري في الجانب الأيمن من الرّأس. حتى الآن لا نعرف القاتل…
◼︎ في 20 مارس 2011 وجدت جثة عبدالرّسول الحجيريّ ملقاة في منطقة عوالي جنوبيّ الرّفاع. تحدث تقرير لجنة تقصي الحقائق «الحالة 21» عن “العديد من الإصـابات الرضـية علـى جسـم المتـوفى”. حتى الآن لا نعرف القاتل…
◼︎ في 25 مارس 2011 وجد محمد علي عبد الله مقتولاً. قال تقرير لجنة تقصي الحقائق «الحالة 17» “إن وزارة الداخلية لم تجر أي تحقيق في ملابسات وفاته”. حتى الآن لا نعرف القاتل…
◼︎ في 30 مارس 2011 أصيب أحمد سعيد شمس إصابة مميتة في الرأس. شخّص المستشفى سبب الوفاة بكسر في الرقبة. حتى الآن لا نعرف القاتل…
◼︎ في 6 ابريل 2011 عثر على جثة حميد محفوظ إبراهيم مختنقا داخل حقيبة بلاستيكية كبيرة سوداء اللون في شارع البديع خلف مجمع العزيزية. حتى الآن لا نعرف القاتل…
◼︎ في 11 يناير 2012 وجدت جثة يوسف موالي ملقاة في جزيرة أمواج. لدى معاينة جثته وجدت آثار صعق كهربيّ في القدم والرجل واليد. حتى الآن لا نعرف القاتل…
◼︎ في 29 أبريل 2012 أطلقت النار على أحمد إسماعيل من سيارة لاند كروزر في قريته سلماباد أصيب على إثرها برصاصة في أسفل البطن. حتى الآن لا نعرف القاتل…
◼︎ في 24 يوليو 2015 وجدت جثة علي العرادي مقيدة من العنق والرجلين بسلم حوض سباحة في أم الحصم. كشف التشريح وجود آثار ضرب واضح على جسمه والرجلين والرقبة والرأس. حتى الآن لا نعرف القاتل…
◼︎ ثم في 21 ديسمبر 2016 وجدت جثة إيمان الصالحي مصابة بطلق ناريّ في الرأس في منطقة الرفاع. أخيراً أصبح لدينا اسم قاتل واحد: حمد بن مبارك بن صباح من عائلة آل خليفة المالكة. فمن يكمل الفراغ في الأسطر السّابقة؟
حسين مرهون (15)