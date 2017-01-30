حددت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين 12 شباط/فبراير موعدا لجلسة جديدة يحاكم فيها المرجع الشيعي عيسى قاسم في قضية “جمع الأموال من دون ترخيص”، وذلك في جلسة عقدتها الاثنين بحضور رجل الدين.

وصرح مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية أن قاسم ومعاونيه الاثنين اللذين يحاكمان معه لم يحضروا الجلسة التي رافقتها إجراءات أمنية مشددة حول مبنى المحكمة في المنامة.

وكانت السلطات قد قررت في حزيران/يونيو الماضي إسقاط الجنسية عن قاسم بتهمة “التشجيع على الطائفية والعنف”، ويحاكم أيضا بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها، حسب الاتهام.

المصدر: وكالات

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