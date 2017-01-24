أرجأ القضاء البحريني جلسة النظر في الاتهامات الموجهة إلى الناشط نبيل رجب إلى الـ 21 من الشهر المقبل، وذلك خلال جلسة عرض خلالها تقرير فني يتعلق بالدعوى الموجهة ضده.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي القول إن التقرير الذي قدم في جلسة الاثنين تضمن معلومات وبيانات تم “تفريغها” من أجهزة اتصال يملكها رجب، من بينها حساب في تويتر (محل الدعوى)، تقول السلطات إنه لرجب.

وتقول هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي بأن الحساب المذكور في الدعوى ليس لرجب.

ويحاكم رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهمة “ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن الحرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة” حسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على تويتر، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

ويحاكم الناشط أيضا بتهمتي “إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.

وكانت السلطات أعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية.

المصدر: وكالات