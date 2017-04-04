صادق حا البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة مدنيين. ويتمثل التعديل في إلغاء فقرة تحصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يقوم بها عسكريون ورجال أمن.

صادق حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب ما أعلنت الاثنين وكالة الأنباء الرسمية.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن. وتلغي الفقرة الجديدة هذه الحصرية بحيث ينظم القانون من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري.

فرانس24/أ ف ب