قال آدم رجب نجل الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، الخميس إن السلطات البحرينية منعت عائلته من زيارة والده في السجن بعد خضوعه لعملية جراحية في المعدة. ويذكر أن نبيل رجب يخضع للمحاكمة بتهمة “بث أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبحرين والإساءة للسعودية”.

أعلن نجل الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب أن السلطات البحرينية قد منعت عائلة رجب من زيارته في السجن بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأكد ناشطون حقوقيون لوكالة فرانس برس أن رجب خضع لعملية جراحية في معدته، ومنع بعد انتهائها من استقبال أفراد من عائلته حاولوا زيارته في السجن للاطمئنان على صحته.

وكتب آدم رجب، نجل الناشط الحقوقي، في حسابه على “تويتر” “خضع والدي نبيل رجب لعملية جراحية”، مضيفا أن وزارة الداخلية منعت العائلة من مقابلته.

ويحاكم رجب (52 عاما)، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بتهمة “بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبحرين” عبر وسائل إعلام غربية.

كما يحاكم أيضا بتهمة “ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة”.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فإن الاتهامات في القضية الثانية تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على “تويتر”، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.

وتشمل القضية أيضا تهمتي “إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت السلطات أعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.

فرانس 24 / أ ف ب