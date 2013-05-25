البحرين : مسيرة غاضبة في قرية بني جمرة اثر اعتقال شاب و تعذيبه وعائلته تطلق نداء استغاثة

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الشهيد الحي .

ناشدت عائلة المعتقل رضا الغسرة المنظمات الحقوقية بالتدخل من اجل الكشف عن مصير أبنها التي قالت انه تم اعتقاله بوحشية .

و نشرت مواقع الكترونية معارضة صورة لرضا الغسرة و هو ملقى على الأرض في حالة من الإعياء و التعب و أظهرت شريطا صوتيا لما قالت بأنه صراخ الغسرة اثر تعذيبه عند اعتقاله .

وكان رضا الغسرة اشتهر ضمن حادثة وصفت بأنها محاولة اغتيال له استطاع النجاة منها و إصابة احد اصدقائه بإصابات بالغة .

و خرجت مسيرة غاضبة في بلدة المعتقل الغسرة بني جمرة الواقعة غرب العاصمة المنامة نددت باعتقال الغسرة و تعذيبه بصورة وحشية و اتجهت مسيرة اخرى عصر اليوم إلى مركز شرطة البديع و قامت قوات المرتزقة بقمعها بالغازات السامة و رصاص الشوزن و تعطلت الحركة في الشارع الذي خرجت فيه المسيرة لساعات .

هوامش :

#بني_جمرة صورة للمسيرة الغاضبة التي أتجهت ناحية الشارع العام منذ قليل تنديدا بأعتقال رضا #أنقذوا_رضا_الغسرة #bahrain http://t.co/YzecuH2z7s

صراخ رضا الغسرة اثر تعذيبه

http://k004.kiwi6.com/hotlink/q2qcvscji4/m2u00739.mp3

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