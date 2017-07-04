يمكن اعتبار الانقلاب الابيض الذي قام به محمد بن سلمان هذا الاسبوع تحولا كبيرا ليس في الوضع السعودي فحسب بل على صعيد مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية. ومع ان تفصيلات ما جرى ليست واضحة، وستبقى طي الكتمان ردحا من الزمن، ولكن ما رشح حتى الآن يؤكد هشاشة البيت السعودي من الداخل، ويشير لمستقبل لا يمكن التنبؤ بما سينطوي عليه تفصيلا. ونظرا لاهمية ما حدث فمن الضرورة بمكان توضيح الحقائق التالية:

الاولى: ان الانقلاب سيؤدي قريبا لاعتلاء محمد سلمان الحكم ليكون اول ملك من احفاد عبد العزيز وينهي بذلك عهد ابنائه. وكان واضحا ان الانقلاب تم على ولي العهد، محمد بن نايف، في خلسة من الليل وان الاخير فوجيء به وجيء به مرغما امام شاشات التلفزيون ليقدم "البيعة" لابن عمه الذي كان قد عين بعد وفاة عبد الله بن عبد العزيز في 2014 "ولي ولي العهد". كان واضحا منذ البداية ان محمد بن نايف لن يبقى وليا للعهد وان الحكم قد انتقل الى سلالة سلمان بن عبد العزيز. هذا يعني ان من يحلم باصلاح اوضاع الجزيرة العربية فهو واهم، لان الحكم سيظل ضمن نظام القبيلة وسيبقى توارثيا وان الاصلاح السياسي الحقيقي لن يتحقق في ظل هذا الحكم. كما يعكس التنافس داخل افخاذ البيت السعودي على المناصب وان من يمسك بتلابيب القوة سيحسم الموقف لصالحه شاء الآخرون ام ابوا. كما يؤكد ان مجلس العائلة يدعم الطرف القوي الذي يامره باقرار ما يريد.

الثانية: ان الحاكم الجديد دشن عهده بكوارث سياسية كبرى، وادخل المنطقة في أزمات متلاحقة وانه يتبنى سياسة دموية مع معارضيه وسيكون شرسا في تطبيقها. فهو يسعى لتسيير الجزيرة العربية وفق اهوائه، مدعوما بدول الغرب ومتحالفا مع الكيان الاسرائيلي، ومعاديا للتوجهات الاسلامية المعتدلة. وبتحالفه مع محمد بن زايد، اصبح يستهدف ذوي الاتجاهات الدينية الاخرى التي يرى فيها منافسا في الدائرة الاساسية لحكمه، اي التحالف مع المذهب الوهابي والسعي للهيمنة على العالم الاسلامي بغطاء ديني. الصراع مع الاخوان المسلمين سيتصاعد لان ذلك مطلب اماراتي محوري. وهذا سيؤدي الى توسع الشرخ في الدائرة الدينية بين السعودية وبقية مواقع القوى الدينية في العالم الاسلامي. وفي ظل الضغوط الغربية على الرياض لقمع المدارس الدينية التي ترعى التطرف، وفك التحالف مع الوهابيين، ستواجه السعودية ظروف عصيبة في المستقبل المنظور.

الثالثة: ان محمد بن سلمان له دور كبير في شن العدوان على اليمن قبل اكثر من عامين، غير مكترث بتبعاتها الانسانية وضحاياها الابرياء الذين يسقطون يوميا بالقصف الوحشي الذي تقوم به طائراته يوميا. وكان يعول على مشاركة فاعلة من كافة دول المجلس ولكن رفض عمان وقطر والكويت ذلك اضعف الموقف السعودي وساهم في ايصال الحرب الى ازمة تطارد السعودية وتحول دون تحقيق نصر يذكر. وليس مستبعدا ان تكثف السعودية عدوانها على اليمن بعد ان اصبح محمد بن سلمان صاحب القرار الحاسم بشأنها. ولا يريد ان يبدأ عهده بهزيمة عسكرية وسياسية في اليمن. ولكنه في الوقت نفسه سوف يواجه سياسة مختلفة لدى الامارات تسعى لمنافسة السعودية في بسط النفوذ ولعب دور في تحديد مستقبل اليمن، الامر الذي سيؤدي لمواجهة محتومة السعودية. والارجح ان تتحول حرب اليمن الى صراع سعودي – اماراتي يتخذ ابعادا قد تصل الى المواجهة العسكرية بينهما.

الرابعة: انه افتعل الازمة مع قطر وادخل مجلس التعاون الخليجي في اكبر محنة منذ تأسيسه قبل 36 عاما، ولم يعد مكترثا بالدول الاخرى الاعضاء بالمجلس. هذا يعني ان يعتقد ان السعودية لن تكون تحت رحمة التوافق الخليجي الذي كان تحقيقه صعبا في اغلب الاحيان. فلم تستطع السعودية توحيد رؤى دول المجلس ازاء القضايا القومية والاقليمية. فالعلاقات مع ايران لا تسير وفق المنظور السعودي، كذلك مع روسيا ومصر. وتؤكد الازمة القطرية ثلاثة امور: انها تعكس قرار سعودية بالتخلص من اعباء المجلس او الحاجة لمواقفه السياسية، وانها ستؤدي حتما لتصدع المجلس واضعافه، وان السعودية ستتعامل مع دوله كتابعة لها وليست ضمن تحالف توافقي على قدم المساواة. وعليه فلن يدوم المجلس طويلا، وقد يفشل في عقد قممه المعتادة مستقبلا. ويلاحظ كان كافة المبادرات السياسية والعسكرية قامت بها السعودية بمسميات مختلفة: التحالف العربي في الحرب مع اليمن التحالف الاسلامي ضد الارهاب وغيرهما.

الخامسة: ان الكارثة الكبرى ستحل بالبيت السعودي نفسه. فقد اعتاد الحكام السابقون ضمان توافق داخلي بين ابناء عبد العزيز وتوزيع النفوذ بما يحقق ذلك التوافق. ففي غياب الشرعية الدستورية والشعبية فان القاعدة القبلية توفر ضمانا امنيا للحاكم. فحين تتوزع المناصب على ابناء العائلة فانهم يشعرون بالشراكة الحقيقية ويسعون للدفاع عن ذلك. اما استحواذ محمد بن سلمان على الحكم بالطريقة التي حدثت في الاعوام الثلاثة الماضية وبلغت ذروتها هذا الاسبوع، فستؤدي الى تصدع عميق في البيت السعودي، وبهذا يكون قد اعان الآخرين على نفسه. فلن يكون حكمه مستقرا لان اعمامه وبني عمومته يشعرون بالغبن مما فعل. وهكذا يتصدع البيت من الداخل. هذا ما حدث مع صدام حسين. فقد دفع استبداد المطلق للتصارع مع عشيرته حتى قتل صهريه حسين كامل وصدام كامل. البيت السعودي لن يكون بعد اليوم متراصا، بل ستتعمق فيه الخلافات والصراعات على النفوذ والمناصب، وسيضعف موقع محمد بن سلمان تدريجيا.