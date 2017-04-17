البحرين: سياسة منع صلاة الجمعة في الدراز مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر..

في سياسة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر متواصلة، منعت قوات النظام البحريني قيام أكبر صلاة جمعة جرت العادة على أن تقام في جامع الإمام الصادق في الدراز.

يأتي منع صلاة الجمعة مترافقاً مع سلسلة سياسات تصعيدية مستمرة، ذهب ضحيتها أكثر من 8 شهداء.

وخرجت تظاهرات في بلدة الدراز غرب المنامة، جددت التأكيد على التحام الشعب خلف القيادة التي يمثلها آية الله الشيخ عيسى قاسم. ورفع المتظاهرون الشعارات التي أبدت رفضها للاجراءات القمعية التي تترافق مع استضافة سابق فورمولا1، والتي تنال من النشطاء.

ومن المقرر أن تنظم تظاهرة في جزيرة سترة اليوم للاعلان عن رفض استضافة سباق “فورمولا1″، الذي يعتبره البحرينيون بأنه يجري متجاهلاً كل ما يتعرض له البحرينيون من قتل وقمع، بهدف توظيفه من قبل النظام في عمليات تحسين الصورة والسمعة على الصعيد الدولي.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها: “سباق الفورمولا في البحرين يُقام على:

-إعدام المطالبين بالديمقراطية

-اعتقال آلاف المطالبين بالحرية

-منع أكبر صلاة جمعة للمواطنين الشيعة

-حصار القرى الشيعية وعسكرتها

-استهداف أكبر رمز في البحرين آية الله قاسم!”.

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