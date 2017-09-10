الأحد 10 سبتمبر 2017 – 08:13 بتوقيت غرينتش

دق جرس المنبه ليعلن بداية عام دراسي جديد وطلاب وطالبات البحرين يستعدون للمدرسة ومع ثقل الحقيبة يحملون أثقالا تزيد أضعاف ثقلها هموماً وأحزان.

العالم – ثقافة

هناك من افتقد أباه ، وهناك من يحلم بمفتاح الحرية ليحرر والدته طالباً إسترجاع الدفء وهناك من يتساءل عن معنى التوصيات التي ستحقق العدالة المعطلة من بينهم إبني وحبيبي محمد.

لذلك أودّ ان اقول له صباح الخير حبيبي إستيقظ من النوم وإستعد للذهاب الى المدرسة لا تبكي غيابي عنك هذا العام فغداً ستدرك معنى هذا الغياب ولا تستغرب التناقضات في ما يُدرس في المناهج الدراسية حول حقوق الانسان بينما انت شهدت واقع الانتهاكات و حرمانك من الرعاية و الطفولة.

انا اليوم بعيدة عنك بجسدي ولكن قلبي معك و اطلب منك ومن جميع طلاب البحرين الاجتهاد و العمل على تحقيق التفوق الدراسي لانه البحرين تحتاج لكم في المستقبل لإكمال بنائها و مسيرتها التي نسعى ان تتحقق فيها العدالة و المساواة وعدم التمييز و الاولوية لأبناء البحرين.

عام دراسي موفق للجميع من زنزانتي

سجن مدينة عيسى للنساء

الموافق : الأحد ١٠ / سبتمبر /٢٠١٧

إبتسام الصائغ (43)