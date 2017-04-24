أفادت عائلة الشيخ عيسى المؤمن، خطيب جامع الخيف في الدير بالبحرين، بأن الشرطة استدعته لإدخاله السجن، تنفيذا لحكم قضائي بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة التحريض على كراهية النظام في إحدى خطب الجمعة، وفق ما أفادت به صحف محلية الخميس.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الشهر الماضي حكما بحبس المؤمن ثلاثة أشهر بتهمة التحريض على كراهية النظام في خطبة جمعة ألقاها بجامع الخيف في الثاني من آب/ أغسطس 2016.

ويواجه المؤمن حكما آخر بالسجن ثلاثة أشهر على خلفية اتهامات وجهت إليه بسبب خطبة جمعة أخرى، لكن محكمة الاستئناف لم تصدر حكمها بعد في هذه القضية.

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وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت المؤمن في السادس من آب/ أغسطس الماضي، وأحالته للمحاكمة، لكن المحكمة قررت في 28 أيلول/ سبتمبر 2016 الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 500 دينار، مع استمرار محاكمته.

وتشن السلطات البحرينية حملة ضد رجال الدين الشيعة ومؤسسات حقوقية وجمعيات معارضة، منذ أن اندلعت في البلاد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات في نظام الحكم.