    • أخبار
  • البحرين تهدد مواطنيها بسحب جواز سفر من يزور قطر

البحرين تهدد مواطنيها بسحب جواز سفر من يزور قطر

32f3485dc992848117619760466c7db028في حمة التراشق الخليجي والازمة القطرية مع بقية الدول

هددت  البحرين بسحب جواز سفر أي من مواطنيها في حال قيامه بزيارة دولة قطر .

وقد تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، وثيقة نسبت لوزارة الداخلية البحرينية موقعة باسم وزير الخارجية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة: “يحظر سفر المواطنين البحرينيين إلى دولة قطر، ما عدا الحالات المصرح بها”، مؤكدا على أن من يخالف القرار يعرض نفسه لسحب جواز سفره دون أن يجدد.

وكانت 7 دول عربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بدعم الإرهاب.

  (54)

مقالات ذات صلة