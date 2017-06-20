في حمة التراشق الخليجي والازمة القطرية مع بقية الدول
هددت البحرين بسحب جواز سفر أي من مواطنيها في حال قيامه بزيارة دولة قطر .
وقد تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، وثيقة نسبت لوزارة الداخلية البحرينية موقعة باسم وزير الخارجية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة: “يحظر سفر المواطنين البحرينيين إلى دولة قطر، ما عدا الحالات المصرح بها”، مؤكدا على أن من يخالف القرار يعرض نفسه لسحب جواز سفره دون أن يجدد.
وكانت 7 دول عربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بدعم الإرهاب.
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