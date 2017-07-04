اجتمع رئيس وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين سعيد بن محمد الفيحاني في جنيف اليوم الأحد مع المساعد الخاص للمفوض السامي لحقوق الإنسان مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، حيث تم التطرق إلى موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
ونفى رئيس المؤسسة الوطنية ما أثارته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر من مزاعم عن وجود انتهاكات إنسانية لعدد من الحقوق الأساسية، موضحاً، وفقاً لصحيفة الوئام البحرينية، أن “الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر أمراً ملكياً بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية والقطرية إن وجدت تقديراً للشعب القطري الشقيق، حيث خصصت وزارة الداخلية البحرينية رقماً خاصاً لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها لتسهيل أمورهم بغية الحفاظ على نسيج الأسرة الخليجية”.
وأكد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال موقعها الحقوقي وكونها جزءاً من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، تعمل على مراقبة الوضع عن كثب للتأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أنه لم يتقدم أي فرد أو عائلة إلى المؤسسة الوطنية بأي شكوى تتعلق بتبعات قطع العلاقات الدبلوماسية.
وقال الفيحاني “يجب التركيز على الأسباب الرئيسية التي دعت مملكة البحرين والدول الأخرى إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر والعمل على إيجاد حلول دائمة وعملية وعدم إضاعة الوقت لخلق مشاكل جديدة وقضايا لا تمت للواقع بصلة”. (89)