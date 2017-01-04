كشفت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد 1 يناير/كانون الثاني، عن أسماء وصور الفارين من سجن “جو” إثر هجوم مسلح عليه أفضى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر نفذت هجوما مسلحا باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في “جو”، ما أسفر عن مقتل الشرطي عبد السلام سيف أحمد وإصابة آخر، إصابة متوسطة، وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية، كما أسفر الحادث عن هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.

وأصدر وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه، وإخطار النيابة العامة.

إلى ذلك، تكثف الأجهزة الأمنية من أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة، وكذلك المحكومين الهاربين المتورطين بارتكاب أعمال إرهابية، وهم:

أحمد محمد صالح محمد الشيخ “26 عاما” محكوم 73 سنة. عمار عبدالله عيسى عبدالحسين “28 عاما ” محكوم بالمؤبد إضافة إلى سنتين. محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق”26 عاما ” محكوم 28 سنة. حسن عبدالله عيسى عبدالحسين “24 عاما” محكوم بالمؤبد.عيسى موسى عبدالله حسن “24 عاما” محكوم بالمؤبد. حسين عطية محمد صالح “37 عاما” محكوم بالمؤبد. صادق جعفر سلمان حسين “27 عاما”محكوم بالمؤبد إضافة إلى 41 سنة. عبدالحسين جمعة حسن أحمد العنيسي “31 عاما”محكوم بالمؤبد. رضا عبدالله عيسى الغسرة “29 عاما”محكوم بالمؤبد إضافة إلى 79 سنة. حسين جاسم عيسى جاسم البناء “27 عاما ” محكوم 43 سنة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

(9)