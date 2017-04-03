حمام الدم يجري في البحرين مسار الدم في عروق الانسان. وكما ان العروق تغدي الاجساد بالدم، فان دماء الشهداء تغذي في الاوطان روح الكرامة والثورة والايمان. وكلما ازداد عدد الشهداء اقترب النصر لان دماءهم تتحول الى طوفان يجرف انظمة الاستبداد والظلم والطغيان. وما اكثر الطغاة الذين سقطوا بفعل ارادة الجماهير الغاضبة التي تبلغ مستويات من الوعي تدفعهم للبقاء في ميادين العطاء وتوفر لهم مستلزمات النصر. وهذا واضح من مسار الاوضاع في البحرين. فما ان يسقط شهيد حتى يبعث الحياة في الحراك الذي قد يتباطأ بسبب الظروف. وقد يستطيع الحاكم ضبط الامور طالما بقيت يداه نظيفتين من الدماء، وبقي عقله مسيطرا على عواطفه الشيطانية المتطلعة للهيمنة والاستعلاء. اما حين يبدأ باراقة الدماء فسرعان ما تتحول الى طوفان جارف لا يترك شيئا للنظام الطاغي بل يجرف النظام معه ويلقي به في مزبلة التاريخ. وعندما ارتفعت روح الشهيد مصطفى حمدان، وهو آخر شهداء البحرين، تنفست ارواح المجاهدين الصامدين وشهقوا مستنشقين نسيم الحرية وهاتفين بحياة الشعب وحرية الوطن. اولئك هم شهداء البحرين الذين ما يزالون يتضرجون بالدماء ويحتضنون تربة اوال ويعانقون الحرية. ان شعبا كهذا لا يمكن كسر ارادته مهما كان سلاح الطاغية وعصابته. ستة اعوام انقضت من عمر الثورة وما يزال الشعب مستمرا بدفع ثمن التغيير. يسقط شهداؤه مضرجين بدمائهم فتحمل الام جسد شهيدها وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. الثائر يودع اخاه الشهيد في الميدان قائلا: انا الشهيد التالي. نساء هذا الشعب سطرن من الملاحم ما اكتظت به كتب التاريخ، خرجت يوميا الى الشارع هاتفة: الشعب يريد اسقاط النظام. ورفعت اللافتة مكتوبا عليها: هيهات منا الذلة. وتصدت للمرتزقة والمحتلين بقبضة يدها هاتفة: الشعب يريد اسقاط النظام. يحمل الوالد نجله الشهيد بيديه ويصرخ بوجه الطاغية وعصابته: يسقط حمد، يسقط حمد.