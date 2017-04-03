محكمة التمييز البحرينية تقضي بتخفيف عقوبة السجن في حق زعيم المعارضة والأمين العام لتيّار الوفاق من تسعِ سنواتٍ إلى أربعة.
أيّدت محكمة التمييز البحرينية حكماً يقضي بتخفيض عقوبة السجن في حق زعيم المعارضة والأمين العام لتيّار الوفاق الشيخ علي سلمان من تسع سنوات إلى أربع.
وبموجب الحكم الصادر اليوم الإثنين والذي يعتبر نهائيّاً سيقضي الشيخ سلمان عقوبة بالسّجن مدّتها أربعة أعوام، منذ تاريخ اعتقاله وعليه فإن العقوبة ستنتهي في الثامن والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2018.
وبموجب الحكم الصادر اليوم الإثنين والذي يعتبر نهائيّاً سيقضي الشيخ سلمان عقوبة بالسّجن مدّتها أربعة أعوام، منذ تاريخ اعتقاله وعليه فإن العقوبة ستنتهي في الثامن والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2018.
و في اتّصال مع الميادين, قالت رئيسة مرصد منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إبتسام الصايغ “إن مجرّد اتّهام زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان هو جريمة كبرى, فهو رجل سلم و إصلاح ورجل وطني بما للكلمة من معنى وهو أحد أطراف الحل السياسي في البحرين, ونحن نتطلّع أن يفرج عنه كما يفرج عن جميع الرموز المعتقلين الذين بيدهم الحل السياسي, فهو سيقضي عامان إضافيّان حتّى يكمل مدّة محكوميّته, وهذا يعني أن الحل السياسي سيعطّل أيضاً عامان إضافيّان”.
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