قال مصدر قضائي بحريني لوكالة فرانس برس الاثنين إن محكمة التمييز البحرينية قررت تخفيف حكم السجن الصادر بحق زعيم حركة الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان، الذي يقبع في السجن منذ عام 2014، من 9 الى 4 سنوات.

وكان سلمان، زعيم حركة الوفاق المعارضة المحظورة حاليا، اعتقل بتهمتي التحريض على الكراهية واهانة الدولة في كانون الأول / ديسمبر 2014.

وأدانه القضاء بهاتين التهمتين في تموز / يوليو 2015 وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.

وشددت محكمة الاستئناف لاحقا قرار الحكم، وقضت بأن يسجن لمدة 9 سنوات، وذلك بعد دحضها قرار المحكمة الاصلي بتبرئته من تهمة محاولة تغيير نظام الحكم بالقوة.

يذكر ان سلمان البالغ من العمر 51 عاما يعد معتدلا يطالب بحكم ملكي دستوري في البحرين، مقارنة بمتشددين يطالبون بالاطاحة بنظام حكم أسرة آل خليفة في سلسلة من الاحتجاجات اندلعت للمرة الأولى في عام 2011.

وكانت الحكومة البحرينية قررت في العام الماضي حل حركة الوفاق الشيعية – الحزب المعارض الرئيسي في البلاد – بتهمة “ايواء الارهاب”. (49)