أعلنت وزارة الداخلية في البحرين أن السلطات المختصة أحالت على التحقيق ثلاثة مسؤولين في مصلحة السجون بعد الاعتداء الأحد الماضي على السجن المركزي في البلاد مما سمح لعشرة أشخاص معتقلين بتهمة “الإرهاب” بالفرار بينما قتل شرطي.

أصدر وزير الداخلية الخليفي راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا بوقف كل من مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ومدير مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” ومدير إدارة الأمن والحماية، عن العمل، وإحالتهم للتحقيق بالنيابة المختصة التابعة لإدارة المحاكم في وزارة الداخلية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

أوضحت الوكالة أن هذا الإجراء “يأتي ذلك في ضوء توصيات لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بقراره للبحث في ملابسات الهروب الجماعي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في “جو ” بتاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 2017″.

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