المصدر: وكالات- إرم نيوز

قررت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم رجل الدين الشيعي الأبرز في البلاد آية الله عيسى أحمد قاسم، إلى السابع من أيار/ مايو المقبل.

ووفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة “الوسط” البحرينية، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قرارها اليوم، وسط إجراءات أمنية.

وتتضمن القضية تهمًا تتعلق “بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها”.

يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أسقطت الجنسية عن قاسم، واتهمته بـ”تسييس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دور رئيس في خلق بيئة طائفية متطرفة، والعمل على تقسيم المجتمع تبعًا للطائفة وكذلك تبعًا للتبعية لأوامره”.