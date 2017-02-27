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قررت ال محكمة الخليفية الكبرى الجنائية في المنامة تأجيل النطق بالحكم في قضية سماحة اية الله الشيخ عيسى قاسم المتهم زورا بغسيل الأموال إلى 14 مارس(آذار) المقبل، وفق ما نقلت الصحف البحرينية صباح الإثنين.

وقررت المحكمة حسب صحيفة الأيام الحكومية حجر القضية التي تورط فيها قاسم، واثنان آخران، بعد مرافعة للدفاع الذي أكد براءة موكله، وطالب بإطلاق سراحه.

ونقلت صحيفة الوسط أن النيابة البحرينية، طالبت بتسليط أشد عقوبة ممكنة ضد المتهمين الثلاثة في القضية، لتقرر المحكمة بعدها، تأجيل الحكم إلى جلسة 14 مارس(آذار).

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