ا لوفاق البحرينية تنعى الشهيد البطل مصطفى حمدان:

البحرين اليوم ترفع رأسها عزاً وافتخاراً وشرفاً بشهادته

نعت الوفاق البحرينية الشهيد البطل مصطفى حمدان الذي استشهد اليوم الجمعة ٢٤ مارس ٢٠١٧، حيث أصيب في ٢٦ يناير ٢٠١٧ بالرصاص الحي الغادر على يد قوة أمنية بحرينية كانت ترتدي لباس مدني مع تغطية الوجوه.

ابنا: نعت الوفاق البحرينية الشهيد البطل مصطفى حمدان الذي استشهد اليوم الجمعة ٢٤ مارس ٢٠١٧، حيث أصيب في ٢٦ يناير ٢٠١٧ بالرصاص الحي الغادر على يد قوة أمنية بحرينية كانت ترتدي لباس مدني مع تغطية الوجوه.

حيث هاجمت القوة المذكورة منطقة الدراز فجر الخميس ٢٦ يناير 2017 واستخدمت أسلحة متطورة في محيط منزل اكبر مرجعية شيعية في البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم واصيب خلالها الشهيد مصطفى بالرصاص الحي في رأسه وارتقى شهيداً الى ربه اليوم الجمعة.

وأكد نائب الأمين للوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي ان البحرين اليوم ترفع رأسها عزاً وافتخاراً وشرفاً بشهادة الشهيد مصطفى الذي عبر عن ارقى صور الفداء والتضحية في سبيل الدفاع عن الدين والقيم والوطن والكرامة والحب لوطنه البحرين.

وقالت الوفاق ان شهادة الشهيد البطل مصطفى حمدان تعبر بوضوح تام عن واقع الجريمة المنظمة وفوضى السلاح وغياب القانون وانعدام الثقة في كل الاجهزة سواء كانت أمنية او مؤسسات ديكورية تسعى لتلميع السلطة لأن جميع تلك المؤسسات كانت شريكة في هذه الجريمة لانهم علموا عن الهجوم الدموي من قبل القوة الأمنية الرسمية الملثمة باسلحة حديثة في منطقة محاصرة بالكامل من قبل القوات الأمنية ولكنهم جميعا خرسوا عن هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأكدت الوفاق ان ما حدث عمل ارهابي بكل معنى الكلمة فاذا كان العالم يتحدث عن الارهاب فهذه الجريمة مكتملة الأركان من حيث الأهداف والطريقة والتفاصيل الدقيقة.

وتابع البيان: “منذ منتصف يناير ٢٠١٧ عادت آلة العنف والارهاب تحصد الأرواح وتسفك الدماء وتمارس الجريمة باستخدام الأدوات الرسمية في مواجهة حراك سلمي للاغلبية من شعب البحرين المطالبة بالتحول الديمقراطي واحترام حقول الانسان والعدالة والكرامة”.

واختتم البيان بالتأكيد على أن شعبنا البحريني مستمر في حراكه السلمي الكبير دون اكتراث بالممارسات الإرهابية الجبانة التي شاهدها كل المجتمع الدولي بالصور والفيديو ولم ينطق بكلمة واحدة.

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