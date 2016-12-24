عيد الشهداء، عنوان لنهضة امة وعزة شعب، وصلابة وجود، وتضحية جيل. ولذلك بقي محفورا في ذاكرة الوطن، لا يستطيع طاغية او متجبر ان يمحوه ولو طرح من المكر ما لديه. وفي العقدين الماضيين سجن الطغاة من دعوا لاحيائه، ونظم مسيراته وهتف باسم شهدائه. فلم يفلح في منع الاحتفاء به يوما. وفاجأ الطاغية الجميع حين اعلن ان السابع عشر من ديسمبر هو يوم الشهداء، ولم يعرف احد ما يريد سوى التشويه او الاحتواء. وعاما بعد أخر تتضاعف جهود احيائه في تحد شامل لسياسات الخليفيين، وتأكيد على عمق الشعور الوطني بعظمة هذا اليوم الذي سالت فيه دماء شباب الوطن بايدي المحتل الخليفي ظلما وعدوانا. ويوما بعد آخر تعمقت ثقافة الشهادة لدى الجيل الثائر، فما ان انطلقت ثورة الشعب في 14 فبراير 2011 حتى تسابق الشباب في ميادين الكفاح من اجل الدين والحرية والحق. وما ان سقط الشهيد الاول في اليوم الاول من الثورة، حتى تسابق الآخرون لاقتحام مضمار السباق، واعلن كل منهم: انا الشهيد التالي. سالت دماء تلك الثلة الطاهرة تباعا، فنبتت اشجار باسقة واعدة بالحرية والامن بعد الحقبة السوداء من الاحتلال الاجنبي الذي اوصله الخليفيون للسعوديين. التاريخ الذي كتبته تلك الدماء نقش في ذاكرة الزمن ووضع في أوال اسسا لنظام سياسي حر، يختاره الشعب ويذود عنه. ولولاها لما تواصل عطاء الثورة وتضحيات ابنائها، ولما هزم الخليفيون في غضون شهر واحد قبل ان تتدخل قوات الاحتلال السعودي لانقاذهم. ومع ذلك لم يشعروا بالامن بعد ان اصبح الشعب سيد الموقف وحاصرت شعاراته قصورهم، وادت الى تعريتهم سياسيا واخلاقيا. اولئك الشهداء ينعمون اليوم لدى الحضرة الالهية بما عند الله من نعيم دائم، اما ارواحهم فترفرف في سماء اوال هاتفة بحرية الشعب وسقوط الظلم والاحتلال.