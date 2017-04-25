قضت حكمت محكمة بحرينية بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن مواطنين أدينا بقضايا تتعلق بالإرهاب.

واتهمت السلطات الرجلين بمحاولة تجنيد شباب في المملكة وتدريبهم على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات.

وحسب وسائل إعلام بحرينية، فإن الحكم صدر غيابيا على أحد المتهمين يتخذ من العراق وإيران مركزا له، مضيفة أن المتهم الثاني اعترف خلال التحقيقات بالتهم المسندة إليه والمتعلقة بتصميم شعارات خاصة بالمسيرات الاحتجاجية منذ عام 2013، والمشاركة في بعضها.

وبرأت المحكمة المواطنين من جرم الانضمام لمجموعة إرهابية، لعدم اقتناعها بأدلة النيابة.

جدير بالذكر أن البحرين تشهد توترا منذ انطلاق مظاهرات احتجاجية قادها الشيعة للمطالبة بملكية دستورية ومزيد من الحقوق المدنية والسياسية. وتشن السلطات البحرينية منذ ذلك الحين حملة ضد رجال الدين الشيعة ومؤسسات حقوقية وجمعيات معارضة.

المصدر: وسائل إعلام بحرينية