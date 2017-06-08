08 يونيو، 2017

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أصدرت وزارة الداخلية البحرينية الخميس بيانا رسميا بتجريم التعاطف مع دولة قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت طائلة العقوبة التي تصل إلى السجن والغرامة المالية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد البيان أن “التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة”.

واتهمت الوزارة في بيانها قطر بالخروج عن “الثوابت الخليجية والعربية ومبادئ القانون الدولي”.

تحذير لوسائل الإعلام

وتلقت وسائل الإعلام البحرينية بدورها تحذيرا رسميا من نشر آراء مؤيدة لسياسة قطر، ولوحت السلطات بإجراءات قانونية ومساءلة “جنائية وإدارية” بحق من لا يلتزمون بالتعليمات الصادرة عن وزارة الإعلام.

ونبه بيان صادر عن الوزارة “وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة الالتزام بموقف المملكة المعلن وبعدم نشر ما يتضمن مساسا بمصالحها العليا المستهدفة من تلك الإجراءات” أو يشكل مسايرة لسياسة دولة قطر أو تبريرها، “أيا كانت وسيلة النشر والتداول”.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ “إجراءاتها القانونية حيال كل من ينسب إليه المنشور من ذلك القبيل أو يسهم في نشره بأية صورة، وإخضاعه للمساءلة الجنائية والإدارية بحسب الأحوال”. لكن البيان لم يوضح طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لمعاقبة وسائل الإعلام.

ويأتي التحذير البحريني غداة تحذير إماراتي مشابه صدر عن النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي لوح فيه بعقوبة السجن وبفرض غرامة مالية على من يظهرون تعاطفا مع دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات (79)