أفاد مصدر قضائي بأن محكمة في البحرين أصدرت حكما بسجن الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب لمدة سنتين، بعد أن أدين بتهمة بث “أخبار كاذبة” و”إشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة”.
قررت محكمة بحرينية الاثنين سجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة سنتين بعد إدانته بتهمة بث “أخبار كاذبة” حول المملكة الخليجية الصغيرة عبر وسائل إعلام غربية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن “المحكمة الصغرى الجنائية البحرينية قضت بالسجن لمدة سنتين بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب بقضية إذاعة أخبار كاذبة عمدا في الخارج وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها”.
فرانس24/أ ف ب
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