وقالت الوكالة إن المتهمين اللذين تم تجريدهما أيضا من جنسيتهما كانوا من ضمن 10 أشخاص أدينوا بسلسة من التهم من بينها القتل.

ووجدت المحكمة جميع المتهمين الـ10 مذنبين بتهم “حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص”، والتدرب “على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية”.

وحكم على سبعة من المتهمين بالسجن ثلاثة أعوام، والعاشر بدفع غرامة عما أسند إليه، بحسب الوكالة الرسمية التي لم تعط تفاصيل إضافية عن المتهمين.

وكانت امرأة قد قتلت وجرح ثلاثة أطفال عندما أصيبت السيارة التي كانوا على متنها بشظايا تفجير في بلدة شيعية تشهد اضطرابات خارج العاصمة المنامة في 30 حزيران/يونيو 2016.

وتقول السلطات إن التفجير في قرية العكر الشرقي في جنوب المنامة قد استهدف دورية للشرطة كانت تمر في المنطقة.

وتعد قرية العكر الشرقي واحدة من سلسلة من القرى التي شهدت اضطرابات مستمرة منذ أن تدخلت السلطات في البحرين ضد احتجاجات قام بها الشيعة، الذين يشكلون الغالبية في البلاد، للمطالبة بملكية دستورية وانتخاب رئيس للوزراء منذ عام 2011.

وتم سجن المئات من المتظاهرين وتجريد عدد من قادة الاحتجاجات من الجنسية، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات قبضتها على المعارضين.

المصدر: وكالات