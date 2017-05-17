قال ناشط إن قوات الأمن البحرينية اعتقلت السبت أفرادا من عائلات ثلاثة ناشطين يقيمون في بريطانيا بسبب احتجاجهم على حضور العاهل البحريني عرضا للفروسية في بريطانيا، حسب ما نقلت وكالة رويترز.
وكان الناشطون يحتجون على حضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمهرجان ويندسور الملكي للفروسية. وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء البحرين الملك حمد مع الملكة إليزابيث الثانية.
وقال سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن إن شقيقته تلقت استدعاء هاتفيا إلى مركز شرطة المحرق للاستجواب صباح السبت.
ووصف الوداعي هذا بأنه انحدار جديد للسلطات البحرينية يتمثل في ابتزاز الناشطين من خلال اعتقال أفراد عائلاتهم في البحرين، حسب تعبيره.
وأبلغ والد وشقيقة اثنين من الناشطين الآخرين أفرادا من عائلاتهما بتعرضهما للاعتقال.
ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية البحرينية التعليق.
المصدر: رويترز
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