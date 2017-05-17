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البحرين.. اعتقال أقارب ناشطين تظاهروا في بريطانيا

517E4203-7943-4208-9779-DD31F0A80F71_w1023_r1_sقال ناشط إن قوات الأمن البحرينية اعتقلت السبت أفرادا من عائلات ثلاثة ناشطين يقيمون في بريطانيا بسبب احتجاجهم على حضور العاهل البحريني عرضا للفروسية في بريطانيا، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وكان الناشطون يحتجون على حضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمهرجان ويندسور الملكي للفروسية. وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء البحرين الملك حمد مع الملكة إليزابيث الثانية.

وقال سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن إن شقيقته تلقت استدعاء هاتفيا إلى مركز شرطة المحرق للاستجواب صباح السبت.

ووصف الوداعي هذا بأنه انحدار جديد للسلطات البحرينية يتمثل في ابتزاز الناشطين من خلال اعتقال أفراد عائلاتهم في البحرين، حسب تعبيره.

وأبلغ والد وشقيقة اثنين من الناشطين الآخرين أفرادا من عائلاتهما بتعرضهما للاعتقال.

ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية البحرينية التعليق.

المصدر: رويترز

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