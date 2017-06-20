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البحرين.. اعتقالات على خلفية تفجير الدراز

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جانب من مظاهرات في الدراز احتجاجا على الإجراءات بحق الشيخ عيسى قاسم

قالت وزارة الداخلية البحرينية فجر الثلاثاء إنها اعتقلت عددا من المشتبه فيهم بالضلوع في التفجير “الإرهابي” في قرية الدراز مساء الأحد، والذي أودى برجل أمن.

وأوضحت أن الجهات المعنية شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

ولم تعلن الوزارة تفاصيل عن عملية الاعتقال أو أسماء المشتبه فيهم.

تحديث (الأحد 21:01 ت.غ.)

 

 

أسفر هجوم وقع الأحد في قرية الدراز، مسقط رأس أحد رجال الدين الشيعة في البحرين، عن مقتل رجل أمن وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في تويتر.

الداخليةولم تصدر حتى الآن أي معطيات أخرى حول هذا الهجوم، لكن وزارة الداخلية البحرينية أكدت أن الجهات المختصة باشرت تحرياتها لمعرفة ملابساته.

 

 

وفي 23 آذار/مايو الماضي، قتل خمسة أشخاص خلال مداهمة قامت بها الشرطة في قرية الدراز مسقط رأس آية الله عيسى قاسم.

الداخلية1وسبق لمحققين تابعين للأمم المتحدة أن انتقدوا في بيان الجمعة وضعية حقوق الإنسان في البحرين، وقالوا إنها في “تدهور” هذا العام، منذ أن بدأت وزارة العدل تحركات قانونية لحل جمعية الوفاق الوطني المعارضة.

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