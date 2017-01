الثلاثاء 24 يناير 2017 – 16:59 بتوقيت غرينتش

داهمت قوات أمنية عدداً واسعاً من منازل المواطنين في جزيرة سترة (جنوبي العاصمة المنامة)، أسفرت عن اعتقال 13 مدنيا على الأقل، وفق إحصائية نشرها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

العالم - البحرين والمداهمات التي جرت فجر الثلاثاء أدت إلى اعتقال “حسين الجردابي، مصطفى العطار، علاء طالب العنصره” من منطقة مركوبان، كما أدت إلى اعتقال “حسين عمران، مجاهد عباس العرادي، محمود عبدالمجيد، سيدأحمد سيد ضياء” من منطقة واديان، و”عبدالأمير عبدالرسول الصافي، أحمد عبدالأمير الصافي” من منطقة سفالة، و”مرتضى سيد جواد جعفر” من الخارجية. كما اعتقلت النيابة 3 اشخاص بينهم طفل بتهمة التجمهر في شهركان، وصرحت رئيس النيابة موزة النعار بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة حمد الجنوبي مفاده أنه حوالي الساعة الثالثة والنصف عصراً قامت مجموعة مكونة من 15 شخصاً بالتجمهر في منطقة شهركان، واضافت انه تم التعامل معهم وفقاً للطرق القانونية، والقبض على ثلاثة منهم، وتبين أن أحدهم حدث وتم استجوابهم. ومنذ 15 يناير/ كانون الثاني 2017 عمت البلاد مسيرات حاشدة وغاضبة، بعد إعلان السلطات إعدامها ثلاثة نشطاء معارضين، وأعقب هذه التظاهرات اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، عادة ما تنتهي باعتقالات وجرحى في صفوف المواطنين. وفي سياق متصل عقدت في المنامة جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب وحددت المحكمة تاريخ 21 شباط/فبراير موعدا للجلسة المقبلة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن النيابة العامة قدمت خلال الجلسة تقريرا فنيا جاء فيه أنها “ضبطت لدى نبيل رجب جهاز حاسوب آلي وهاتفين من نوع «آيفون 6» وأنه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الإلكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على تويتر محل الدعوى”. وتدفع هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي بعدم صلة رجب بهذا الحساب على تويتر. وحددت المحكمة في المنامة جلسة جديدة بتاريخ 21 شباط/ فبراير المقبل “للاستماع إلى ضابط التحريات”، بحسب المصدر القضائي ذاته. وحضر رجب الجلسة مع محاميه. وكانت النيابة العامة في البحرين قررت في الخامس من كانون الثاني/يناير تمديد حبسه على خلفية قضية “بث إشاعات وأخبار كاذبة” مرتبطة بمقابلات تلفزيونية أجراها في عامي 2014 و2015 بعدما كان صدر قرار بالإفراج عنه في قضية أخرى. ويحاكم نبيل رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهمة “ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الامة” بحسب بيان الاتهام. ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على “تويتر”، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن. كما يحاكم الناشط بتهمتي “إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”. وكانت السلطات أعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن. المصدر: وكالات

