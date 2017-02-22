الحرة : أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الثلاثاء “تفكيك خلايا إرهابية وإحباط مخططاتها” في عدة مناطق من البلاد خلال الفترة الممتدة بين التاسع و19 من الشهر الجاري، وألقت القبض على 20 مطلوبا بينهم أربع نساء.

وأضاف بيان الوزارة أن السيدات “قمن بدور في إيواء فارين والتستر عليهم، مشيرا إلى أن المعتقلين تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق”.

وتمكنت السلطات في وقت سابق هذا الشهر من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا “إرهابية” إلى إيران عبر قارب.

وتسود البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة الاحتجاجات التي بدأت في 14 شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث “الربيع العربي” وقادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البلاد.

المصدر: الداخلية البحرينية