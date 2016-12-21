حذر “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” من إقدام السلطات البحرينية على أي “خطوة مجنونة” عبر المساس بسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وقال الائتلاف في بيان له الاربعاء إن “تبعات المساس بآية الله قاسم ستكون باهظة الثمن”، محملا “الولايات المتحدة وبريطانيا كامل المسؤولية”.
ودعا البيان الى “الاحتشاد في ساحة اعتصام الدراز والحذر من إقدام النظام على أي خطوة إجرامية”.
بيان الائتلاف جاء تعليقا على اقتحام مركبات عسكرية وآليات مدرعة ساحة اعتصام الدراز صباح الاربعاء.
المصدر: وكالة يونيوز للأخبار (22)
البحرين: ائتلاف “14 فبراير” يحذر من المساس بآية الله قاسم
حذر “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” من إقدام السلطات البحرينية على أي “خطوة مجنونة” عبر المساس بسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.