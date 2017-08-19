* _الانهيار الاقتصادي وراء تبعية البحرين لدول الحصار_*

*الدين العام يرتفع لأعلى مستوى في التاريخ وشبح الإفلاس يخيم على المملكة*

==========

الدوحة – الراية : كشفت توقعات خبراء اقتصاد مراكز مالية عالمية عن استمرار الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين دون تحسن خلال الفترة المقبلة متوقعين أن تطلب دول مجلس التعاون الخليجي من البحرين إجراء إصلاحات كبيرة لاستعادة الاستدامة والتنمية.

وقال تقرير لبنك أوف أمريكا « ميريل لينش» إن الاقتصاد البحريني تدهور خلال الفترة الماضية بصورة أكبر من المتوقعة، حيث انخفضت الاحتياطات النقدية، بالإضافة إلى ارتفاع الدين الحكومى وأرجع السبب في عدم استقرار الاقتصاد البحريني إلى عدم وجود خطة جديرة بالثقة لتحسن الأوضاع المالية خلال الفترة المقبلة، ما أسهم في اللجوء إلى السندات الدولية.

يأتي ذلك فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام لمملكة البحرين خلال العام الحالي في ظل المحاولة للتأقلم مع التدهور الاقتصادي الناجم عن أسعار النفط المنخفضة كما توقع خبراء اقتصاد أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، خلال العام الجاري إلى 2%، مقارنة بنمو 3.5% خلال عام 2016، مرجحين أن تستقر البحرين على النسبة ذاتها لعام 2018 دون ارتفاع أو انخفاض.

وقد فسر العديد من المحللين السياسيين الانصياع البحريني للسعودية والإمارات في الأزمة ضد قطر بأنه نابع من ضغوط اقتصادية كبيرة تتعرض لها المملكة وأنه لا مخرج لهذا الاقتصاد إلا بالحصول على بعض المساعدات السعودية والإماراتية خاصة وأن مملكة البحرين أصبحت تواجه هاجساً وعبئاً ثقيلاً يتمثل في الديون الخارجية التي أصبحت ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز متراكم نتيجة عاملين أساسيين، الأول تراجع أسعار النفط والثاني ارتفاع النفقات.

وتوقع محللون أن تصل البحرين إلى حافة الإفلاس وذلك في ظل ارتفاع الدين العام من نحو 1.6 مليار دولار إلى نحو 23.7 مليار دولار في الأشهر الأولى من العام الجاري، بعد أن كان في عام 2015 يقدر بنحو 18.7 مليار دولار كما أنه من المتوقع أن يقفز الدين العام خلال الأشهر المقبلة إلى مستويات أعلى من ذلك.

الدين العام

ووفقاً للبيانات الرسمية فإن إجمالي الدين العام في مملكة البحرين يمثل 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والمقدر بنحو 31 مليار دولار مما جعل الدين العام يصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ المملكة.

وتعاني البحرين من ضعف الإيرادات خاصة مع انخفاض أسعار النفط العالمية حيث تنتج يومياً نحو 200 ألف برميل نفط، ويقول الخبراء إنها بحاجة إلى الوصول بسعر البرميل إلى 100 دولار للبرميل لسد العجز الحالي في الموازنة.

يأتي ذلك فيما تشير وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز إلى أن هناك غياباً للاستراتيجية والرؤية الواضحة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد البحريني متوقعة أن تواصل المملكة تسجيل عجز في الموازنة خلال السنوات المقبلة، مشددة على أنها لن ترفع من نظرتها المستقبلة للبحرين إلا إذا قامت البحرين بإصلاحات جذرية تنعش الاقتصاد البحريني.

كما قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش بتخفيض تصنيفها للاقتصاد البحريني من مستقر إلى سلبي، مؤكدة وجود مشاكل كبيرة في السياسة النقدية والمالية في البحرين، ومشددة على أن تخفيض التصنيف استند إلى المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن الجهات الرسمية البحرينية والتي أظهرت تراجعاً في مستويات الأداء الكلي للدولة وحتى للقطاع الخاص.

التصنيفات الائتمانية

ويري المراقبون أنه سيكون لتقليص التصنيفات الائتمانية لمملكة البحرين انعكاسات سلبية على المدى المتوسط والبعيد، خاصة عند محاولة البحرين الخروج نحو أسواق الدين العالمية، حيث سترتفع تكلفة الإصدارات السيادية مما يعمق فجوة الدين العام للدولة بدرجة أولى، إضافة إلى إمكانيةعزوف المستثمرين عن الاكتتاب في تلك الإصدارات.

http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/55621c98-d073-4006-845b-050a80ed8a94 (63)