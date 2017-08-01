الطغاة يتصرفون وكأنهم يملكون القوة المطلقة التي لا تضاهيها قوة، او كأنهم باقون ما بقيت السماوات والارض، فيتصرفون وفق ذلك التصور الوهمي، فيمعنون في التكبر وينتابهم الغرور، فيستحوذ عليهم الشيطان فينسيهم ذكر الله. وعندها ينسون انفسهم "نسوا الله فأنساهم انفسهم". وهذا ما حدث لآل سعود وآل خليفة وآل نهيان. اعتقدوا ان اموالهم تمكنهم من شراء السلطان والجاه والنفوذ، فتاجروا بالبشر وجاؤوا بالمرتزقة واستأجروا الجيوش، وبنوا الحصون، وظنوا انها مانعتهم من الله. وسرعان ما يأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا ويقذف في قلوبهم الرعب. اشترك هؤلاء في العدوان على اليمن، فقتلوا النساء والرجال والاطفال، ورجموها بالاحمم حتى اتوا على الاخضر واليابس، فانتشر فيها المرض واصيب الآلاف بالكوليرا، وانتشر الجوع والمرض في نواحي ذلك البلد الآمن ذي الحضارة والايمان. لقد استكبر هؤلاء المجرمون وعتوا عتوا كبيرا. معتمدين على الشيطان، وسرعان ما يخونهم وعندما يستحقق المشهد القرآني المرعب للطغاة: وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم". بضع نقاط يجدر التوقف عندها لاستيضاح الموقف ما تطورات الساحة:

الاولى: ان شعبنا البحراني عاش ردحا من الزمن تحت قبضة الجلادين من آل سعود وآل خليفة، فما زاده ذلك الا ايمانا وتسليما لارادة الله، فاصبح مستحقا للنصر الالهي. اعتقد اولئك انهم قادرون على تركيع المؤمنين بالقوة المفرطة التي توفرها امريكا وبريطانيا، وغاب عنهم ان الله يمكر كما يمكرون، وان الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لقد اشترك هؤلاء جميعا في التآمر على البحرين وسوريا والعراق ومصر، فشاء الله ان يخزيهم ويهزم المجموعات الارهابية التي دعموها، ويعمق في نفوس مواطني هذه الدول الشعور بالظلامة وضرورة التصدي لمسببيها. فلا يمكن لهذه الشعوب ان تواصل صمتها بعد سنوات من القمع السلطوي غير المحدود والاضطهاد الممنهج والاستبداد منقطع النظير. فاسرانا، رجالا ونساء، اثبتووا وعيهم وصلابتهم ورسوخ ايمانهم واصرارهم على اسقاط نظام الحكم الخليفي الفاسد، فلم يزدهم التعذيب والسجن الانفرادي والتعذيب المتواصل والتضييق ومنع الزيارات والحرمان من الرعاية الصحية، وانتهاك الحرمات واغتصاب النساء الا صلابة وايمانا وثباتا. وهذا ما دفع الخليفيين لتصعيد قمعهم في الشهور الاخيرة والسعي لتكميم افواه كل من يستطيع ان يقول كلمة ضدهم. لقد تحولت البلاد الى مملكة صمت رهيبة، وستبقى كذلك حتى يسقط نظام العصابة الخليفية الى الابد.هذه التغيرات السريعة التي تشهدها منطقة الخليج لها اسبابها وتداعياتها. فانقسام مجلس التعاون على نفسه بداية نهاية هذا التحالف الذي تأسس في العام 1981 في ذروة الحرب العراقية الايرانية، بهدف حماية العائلات الحاكمة من شعوبها. ومع ان بداياته كانت مقبولة من قبل الدول الست المشاركة فيه الا انه تحول تدريجيا الى منطقة نفوذ سعودية تم فيها تهميش الاعضاء الآخرين. مجلس التعاون تحول تدريجيا الى كابوس ثقيل، وبشكل تدريجي عصفت به المشاكل الداخلية. مع ذلك استمر في عقد قممه بشكل منتظم، ولكن الخلافات حالت دون حضور الجميع تلك القمم، وحدثت مقاطعات من بعض دوله بين الحين والآخر. فلم يستطع المجلس التوافق حول نظام حكم موحد تمارسه كل العائلات الحاكمة، بل بقي لكل عائلة طريقتها الخاصة في التعامل مع مواطنيها. وبقيت الكويت، كما كانت قبل قيام المجلس، متميزة بتجربتها البرلمانية التي استمرت برغم العواصف التي عصفت بمجلس الامة مرارا. اما سلطنة عمان فكانت واعية للدور السعودي، وهددت اكثر من مرة بالانسحاب منه. وفي 2014 هدد وزير خارجيتها بانسحاب بلده من مجلس التعاون اذا ما اصرت السعودية على تفعيل مشروع الاتحاد الخليجي. والسبب ان الاتحاد يعني انصهار دوله في البوتقة السعودية بشكل كامل، الامر الذي ترفضه اغلب دول المجلس، في ما عدا العصابة الخليفية التي استسلمت للسعودية وتخلت عن السيادة لها. وفي ما عدا الاتفاق حول التعرفة الجمركية لم تحدث توافقات ذات مغزى. فبقي المشروع الدفاعي المتمثل بـ “درع الجزيرة” مشروعا محدودا لا يسمن ولا يغني من جوع. وفشلت هذه القوة التي تتخذ من قاعدة حفر الباطن السعودية مقرا لها في حماية دول المجلس. وحين اجتاحت القوات العراقية ارض الكويت في 1990 عجزت تلك القوة عن اطلاق رصاصة واحدة بوجه الاجتياح. ولم يكن لها دور يذكر في الحرب اللاحقة التي شنها الحلفاء بقيادة امريكا على القوات العراقية المتمركزة في الكويت. وحتى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لم يحدث بشكل جماعي، بل انضمت كل دولة منفصلة عن الاخرى. كما ان اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية لم تحدث بشكل جماعي بل بشكل منفرد. كما وقعت دول الخليج مع الولايات المتحدة اتفاقات دفاعية منفصلة، الامر الذي يعكس فشل الاستراتيجية الدفاعية التي كانت موضع نقاش فترة طويلة.