13 29 يوليو 2017
أعلنت وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني للبحرين من Ba2 (شكوك في القدرة الائتمانية) إلى B1 (شكوك عالية) وأبقت على النظرة المستقبلية عند سلبية. وقالت موديز إن المحرك الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو الاعتقاد بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الضعف على نحو ملموس في الأعوام المقبلة. وأضافت أنه على الرغم من بعض مساعي الإصلاح المالي إلا أنه لا توجد استراتيجية تعزيز ودمج “واضحة وشاملة” للبحرين. وقالت موديز إنه في غياب إجراءات إضافية نشطة فإنها تتوقع أن البحرين ستواصل تسجيل عجز في الموازنة على مدى الأعوام المقبلة. وأضافت أنها تتوقّع أن يبقى العجز في موازنة البحرين في خانة العشرات في 2017 و2018 وأن ينخفض تدريجياً على مدار السنوات التالية.
وأشارت موديز إلى أنها ستنظر في إعادة النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة إذا ظهرت استجابة واضحة ومعقولة في السياسات المالية والاقتصادية. وكذا، خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” توقعاتها المستقبلية للاقتصاد البحريني الشهر الماضي من مستقرة إلى سلبية. وتشير هذه التصنيفات إلى أزمة فعلية في السياسة النقدية والمالية في البحرين. وتتمظهر هذه الأزمة من خلال المؤشرات الاقتصادية الآخذة في الانخفاض على أكثر من صعيد. إذ أظهرت بيانات رسمية، في منتصف الشهر الماضي، ارتفاع الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 23 % في مارس/ آذار الماضي، على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن الدين البحريني زاد إلى 8.95 مليارات دينار (23.7 مليار دولار) في مارس/ آذار 2017 من 7.3 مليارات دينار (19.3 مليار دولار) في الشهر ذاته من 2016. ويعتبر مستوى الدين الحالي هو الأعلى في تاريخ البلاد، ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار). وأوضحت البيانات أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع إصدارات سندات التنمية الحكومية في مارس/ آذار الماضي إلى 5.3 مليارات دينار (14.1 مليار دولار) مقارنة بنحو 4.1 مليارات دينار (10.8 مليارات دولار). كان الدين العام البحريني قد سجّل في 2016 نحو 23 مليار دولار، و18.7 مليار دولار في 2015، (82)