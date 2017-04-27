الوسط – محرر الشئون المحلية 27 أبريل 2017

أصدر مكتب الإعلام في الأمم المتحدة بياناً أمس (الأربعاء) قال فيه، أنه سيجرى فحص سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، للمرة الثالثة، من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين (1 مايو/ أيار 2017)، خلال اجتماع يبث مباشرة على شبكة الإنترنت.

وجاء في البيان: «تعد البحرين واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته القادمة التي تنعقد بين 1 و12 مايو، والتي ستحدِّد أيضاً بدء الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل. وقد أجري الاستعراض الدوري الشامل الأول والاستعراض الدوري الشامل الثاني الخاصان بالبحرين في أبريل/ نيسان 2008 ومايو 2012 على التوالي».

ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل على الوثائق التالية: التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

ومن بين القضايا التي أثيرت في الوثائق المذكورة أعلاه هي: تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة، استخدام عقوبة الإعدام؛ الحق في محاكمة عادلة؛ مناقشة مزاعم التعذيب؛ تدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان؛ وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك السجن وحالات حظر السفر؛ ضمان الحقوق فيما يتعلق بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير والرأي؛ حماية حرية الإعلام والصحافة عبر الإنترنت وعلى الأرض؛ رفض القومية وتدابير الاستبعاد؛ التمييز ومضايقة فئة من الناس، بما في ذلك التدابير المتخذة بحق المجتمعات والقادة من المعارضة؛ الخطوات لضمان المساواة في الحقوق للمرأة، وخصوصاً فيما يتعلق بمنح الجنسية لأولادها؛ مناقشة حالات العنف والانتهاك والاستغلال التي يتعرض لها العمال المهاجرون والخطوات الضرورية لتعزيز الحماية القانونية لهم؛ بالإضافة إلى حالة الأشخاص عديمي الجنسية.

يشار إلى أن الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة من نوعها تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة. ومنذ انعقاد أولى اجتماعاتها في أبريل 2008، تم استعراض ملفات جميع الدول الأعضاء الـ 193 بالأمم المتحدة مرتين خلال الدورتين الأولى والثانية للاستعراض الدوري الشامل. وخلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، من المتوقع أن تتحدث الدول مجدداً عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المطروحة في استعراضات سابقة كانت قد تعهدت خلالها بمتابعتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آخر تطورات حقوق الإنسان في البلد المعني.

وسيرأس وفد البحرين مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل الدوسري، وممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين «الترويكا» لاستعراض البحرين هم: كوبا وغانا واليابان.

ومن المنتظر أن يتبنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التوصيات حول البحرين يوم 5 مايو، وقد ترغب الدولة قيد الاستعراض التعبير عن مواقفها بشأن التوصيات التي قدمت لها أثناء استعراض ملفها. وسيتم مشاركة التوصيات مع وسائل الإعلام مقدماً في نفس اليوم.