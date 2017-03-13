*الاحتلال السعودي للبحرين وجرائمه إعتداء صارخ على سيادة الشعب والأرض وهي أحلك حقبة مرت بها البحرين، والتعدي على سماحة الشيخ عيسى قاسم لن يمر بسلام.*

بسم الله الرحمن الرحيم

*(قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ)*

بعد عجز نظام العصابة الخليفية من مواجهة ثورة شعبنا البحراني المؤمن في فبراير ٢٠١١م بقيادة العلماء والأساتذة المجاهدين ألتجأ للنظام السعودي المجرم ليدير الموقف السياسي والأمني. وبالفعل استباحت قوات الإحتلال السعودي الغاشم وطننا لتشارك مع قوات الإحتلال الخليفي في أعظم جريمة قمع وإرهاب عرفها تاريخ البحرين الحديث، وفيها سقط العديد من الشهداء واعتقل الآلاف من العلماء والشخصيات والشباب والحرائر وتم هدم ٤٠ مسجداً، عدا استباحة الأعراض والبيوت وتكسير وسرقة سيارات المواطنين وفصل الآلاف منهم من وظائفهم.

آن تلك الحقبة السوداء دلت على أن القبيلة الخليفية لا تعير أدنى إهتمام بسيادة وإستقلال البحرين، فضلاً عن اللجوء للأجنبي لقمع أصحاب الأرض.

إن الحكم الخليفي بدعم إمريكي بريطاني سعودي إذ يصعد إرهابه اليوم والذي بدأه في عام ٢٠١١ ويعمد في الشهرين الماضيين إلى إعدام وقتل سبعة من المواطنين المجاهدين وإعتقال المئات من الأحرار والحرائر وفي مقدمتهم سماحة العلامة الشيخ محمد صالح القشعمي، ويصر على مواصلة محاكمة الرمز الديني الكبير سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، إن هذا الإصرار القمعي لن يمر بسلام.

*إن شعبنا المجاهد وبعد قتل المواطنين السبعة لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد الإرهابي لنظام القببلة، وسيقابله بمزيد من التحدي والمقاومة، وإننا ندعو للمشاركة الواسعة في الإضراب العام وكل الفعاليات الذي دعت له القوى الثورية غداً.*

إن شعب البحرين أثبت للعالم أنه شعب الجهاد والعزيمة الصلبة في تحقيق مطالبه، وإن أية جرائم قادمة يرتكبها نظام القبيلة الخليفية سيتحملها معه داعميه الأمريكان والأنجليز والنظام السعودي.

المجد والخلود لشهداء البحرين الكبرى.

العار والهلاك لنظامي الإرهاب السعودي والخليفي.

*تيار العمل الإسلامي*

البحرين الكبرى

١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٨

١٣ مارس/ آذار / ٢٠١٧

http://alamal-islami.com/?p=7605

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