الأربعاء 12 يوليوز 2017 – 00:40
طالب الاتحاد الأوروبي السلطات البحرينية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي، نبيل رجب، لاعتبار أن الإدانة الصادرة بحقه بالسجن لمدة عامين بتهمة “نشر معلومات كاذبة” تنتهك الحق في حرية التعبير.
واعتبر الاتحاد أن العقوبة “تأتي ضد التزام البحرين بالدفاع عن حرية التعبير والعمل من أجل إيجاد فضاء للنشاط المدني المستقل”، بحسب بيان صادر عن جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي.
ودعت بروكسل الحكومة البحرينية لإطلاق سراح الناشط لأسباب إنسانية أيضا، حيث أنه يخضع للعلاج منذ أبريل الماضي ولم يمثل أمام المحكمة، التي أصدرت أمس الحكم بحقه.
وتم حبس الناشط منذ يونيو 2016 بسبب سلسلة تعليقات له عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) وفي مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية.
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