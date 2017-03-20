الإمارات تحتج دبلوماسيا على تعليقات سويسرية حول البحرين

أبوظبي تستدعي سفيرة سويسرا للتنديد بانتقادات وُجهت للمنامة بشأن سجلها في حقوق الانسان.

ميدل ايست أونلاين

الشغب يتكرس بديلا عن الاحتجاج

الرياض/جنيف – استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرة سويسرا يوم الأحد للتنديد ببيان قدمته سويسرا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وانتقدت فيه سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن وزارة الخارجية الإماراتية أبلغت السفيرة السويسرية “انه كان من الأجدر أن تحل مثل هذه المسائل عبر القنوات الثنائية التي تم إنشاؤها بين البحرين وسويسرا لهذا الغرض.”

وأضافت أن وزارة الخارجية اتهمت أيضا سويسرا بعدم الاعتراف بالخطوات التي اتخذتها البحرين لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وكان فالنتين زيلويجر سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة بجنيف قد دعا الأسبوع الماضي البحرين إلى التعاون مع إجراءات مجلس حقوق الإنسان وأبدى قلقه بشأن ما سماه “قمع المجتمع المدني” في البحرين.

وقال إن”استخدام التعذيب وعدم كفاية ضمانات المحاكمة النزيهة والاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات السلمية بالإضافة إلى عمليات الانتقام من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو من يتعاون مع الأمم المتحدة يثير القلق.”

وتقول البحرين إن إجراءاتها موجهة ضد الأشخاص الذين يثيرون أعمال عنف وتوترات طائفية ونفت اتهامات نشطاء بأنها تستهدف المعارضين.

واندلعت في 2011 مظاهرات في اطار ما يسمى بالربيع العربي، سرعان ما تحولت الى اعمال شغب وهجمات ضد الشرطة ومصالح حكومية.

وحظرت السلطات الجماعة الشيعية الرئيسية في البحرين وطبقت إجراءات قانونية لحظر جماعة علمانية أخرى واعتقلت نشطاء وجردت الزعيم الروحي للشيعة في البلاد من جنسيته.

ودعا برلمان البحرين يوم الأربعاء المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة البلاد ووعده بالسماح له بزيارة السجون والقرى الشيعية دون قيود وذلك في أعقاب انتقاداته لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان. (46)