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  • الإعلامي حسن قمبر يطالب بكشف الذمة المالية لأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

الإعلامي حسن قمبر يطالب بكشف الذمة المالية لأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

twitter-afp-appel-manif_0الإعلامي حسن قمبر يطالب بكشف الذمة المالية لأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كاشفا: عبد الله الدرازي يقبض أكثر من 10 آلاف دينار شهريا

https://twitter.com/hqamber_media?s=08

التغريدات:

‏قبل عقد المؤتمر الصحفي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتلميع الإنتهاكات نطالب بكشف الذمة المالية لأعضاءها #البحرين
‎@saeedalfaihani
‎@abdadibh

‏صحيح قانون كشف الذمة المالية لا يشملكم، ولكن من باب أولى أن ينطبق عليكم كمعينين للدفاع عن الجهة التي عينتكم ‎@nihrbh
#البحرين #bahrain

‏يقال أن مرتب عبدالله الدرازي أكثر من 10 آلاف دينار من المؤسسة الوطنية والجامعة ومفوضية السجناء لذا أتفهم أنه لا يرى حصار #الدراز #البحرين (52)

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