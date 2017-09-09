الإعلامي حسن قمبر يطالب بكشف الذمة المالية لأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كاشفا: عبد الله الدرازي يقبض أكثر من 10 آلاف دينار شهريا
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التغريدات:
قبل عقد المؤتمر الصحفي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتلميع الإنتهاكات نطالب بكشف الذمة المالية لأعضاءها #البحرين
@saeedalfaihani
@abdadibh
صحيح قانون كشف الذمة المالية لا يشملكم، ولكن من باب أولى أن ينطبق عليكم كمعينين للدفاع عن الجهة التي عينتكم @nihrbh
#البحرين #bahrain
يقال أن مرتب عبدالله الدرازي أكثر من 10 آلاف دينار من المؤسسة الوطنية والجامعة ومفوضية السجناء لذا أتفهم أنه لا يرى حصار #الدراز #البحرين (52)