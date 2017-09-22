في رحاب عاشوراء: الحقيقة المنتصرة بانتصار الدم على السيف

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين

السلام على كل شهيد سقط من اجل الحق والعدل، وضد الباطل والظلم والديكتاتورية والاستبداد

الحقيقة ترفض ان تختفي مهما فعل اعداؤها. هذه هي الحقيقة. والطغاة اكبر اعدائها، وأشد الحريصين على وأدها. وحين يمتلكون المال والسلاح يعتقد هؤلاء ان بامكانهم طمسها الى الابد، بشراء المواقف والضمائر، واستئجار المرتزقة، وشراء الوسائل الاعلامية، وتوظيف اصحاب الاقلام. مع ذلك فلا بد للحقيقة ان تظهر، وتكسر حجب الاخفاء وتتمرد على اجواء الظلم والظلام. ومن امثلة ذلك ما يلي:

اولا: عمد الخليفيون لاخفاء جرائمهم بكل ما لديهم من وسائل. هذا امر معروف ماضيا وحاضرا. فبرغم قمعهم المتواصل شاء الله ان يفضحهم في بداية امرهم بعد انطلاق الثورة المظفرة فشكلوا لجنة تقصي الحقائق برئاسة شريف بسيوني، فجاءت نتائجها دامغة، اصابت الخليفيين في مقتل: لقد وجدنا ادلة على تعذيب ممنهج، وتمييز طائفي، ولم نجد ما يثبت ان لايران دورا في تأجيج الوضع الداخلي. وطالبت باعادة محاكمة قادة الثورة، وفسر اعضاؤها ذلك الطلب بانه دعوة لاطلاق سراحهم. ومنذ ذلك الوقت قرر الطاغية منع نشطاء حقوق الانسان ومنظماتها من زيارة البلاد، ولم يسمح للاعلاميين المستقلين بدخول البحرين، بل طردوا بشراسة كما حدث مع الصحافي الامريكي كريستوف. وبعد اكثر من ستة اعوام صدر آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية ليقدم وثيقة دامغة ضد الحكم الخليفي المجرم، وليقول للعالم انه يمارس ابشع الاضطهاد والقمع والتعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز وسحب جنسيات المواطنين الاصليين. وعندما تكلم المفوض السامي لحقوق الانسان مفتتحا الجلسة الحالية لمجلس حقوق الانسان جاء كلامه كالسهم في صدور النظام الخليفي. الحقيقة تظهر وترفض الاختفاء. هذا برغم منع كل نشطاء حقوق الانسان من السفر. وفي الايام القليلة الماضية وجهت تهم مزيفة للنشطاء مثل نضال السلمان وايناس عون واحمد الصفار لمنعهم من السفر. وتزامن ذلك مع تهم مزيفة اخرى وجهت لكل من المناضل ابراهيم شريف وزوجته فريدة غلام، بالمشاركة في مسيرة سلمية. فمتى كان الاحتجاج جرما؟ ومتى كان التجمهر ممنوعا في اي بلد متحضر؟ الحقيقة لا يمكن اخفاؤها، ولذلك ظهرت حقيقة الحكم الخليفي الاسود بوضوح مخترقة الحجب التي فرضها على البلاد والعباد.

ثانيا: السعوديون اعتقدوا ان اموالهم الهائلة التي استخدمتها لاخماد اصوات معارضيها في الداخل والخارج ستحول دون ظهور حقيقة ممارساتها داخل المجتمع الذي يحكمونه وفي الدول الاخرى خصوصا اليمن التي تتعرض لحرب ظالمة منذ اكثر من 30 شهرا. صفق للسعودية علماء ووعاظ وكتاب، وكادت الحقيقة تتوارى، لولا ان سخر الله لها ما يظهرها ويكسر عنها الحجب. فهذا جمال خاشقجي يقول ان “السعودية اليوم ليست السعودية التي كنا نعرفها”. وتحدث العشرات من النشطاء امام مجلس حقوق الانسان متهمين العائلة السعودية بارتكاب انتهاكات واسعة في مجال حقوق الانسان وكذلك في حربهم على اليمن. وفي بريطانيا، البلد الذي تصر حكومته على دعم الحرب السعودية الجائرة على اليمن بالسلاح والمعلومات، يخرج حزب العمال الذي يتوقع وصوله الى الحكم في الانتخابات المقبلة، ليقول بالكلام الواضح: لا نريد حضور السعودية بمؤتمرنا. هذا المؤتمر السنوي للحزب الذي ابلى بلاء حسنا في الانتخابات الاخيرة، سيعقد الاسبوع المقبل بحضور ممثلين عن دول كثيرة. لكن قادته شعروا بضرورة اتخاذ خطوة منع السعودية والسودان من حضور المؤتمر. تحركت السعودية واجبرت الجامعة العربية على التضامن مع السعودية والغاء الفعاليات التي خططت لها خلال المؤتمر ومن بينها دعوة وجهتها لشخصيات سياسية وتجارية مرموقة. انها الحقيقة التي تأبى التواري، وتسحق السحب التي تحول بينها وبين الناس. رئيس حزب العمال، جيريمي كوربين، تعهد مرارا بوقف تصدير الاسلحة الى السعودية والبحرين في حال فوز حزبه بالانتخابات. انه وعد شريف يستحق التقدير والاحترام لانه يهدف لحماية الابرياء من شرور الحكم السعودي، كما يحدث لشعب اليمن منذ اكثر من 30 شهرا. ومرة اخرى اثبت الدولار النفطي عجزه عن حجب الحقيقة وحماية النظام الفاسد.الاولى: ان ولي العهد الشاب وسياساته ورعونته من اسباب تفاقم الامور ضده وتبلور مواقف ضده على العديد من الصعدان. فالشاب لم يكن قويا بنفسه وانما استمد قوته من طبيعة الحكم القبلي التوارثي. ولم يستمد قوته من أسانيد قانونية او شعبية، بل من قوة السلطة. وفي النظام الديمقراطي فان هذه القوة موجهة لخدمة النظام والشعب، اما في انظمة الاستبداد فان امكانات الدولة تستغل لخدمة الحاكم الديكتاتور. وتدريجيا ينجم عن ذلك شعور عميق لدى الجماهير بالظلامة والرغبة في استرداد الحق والكرامة. وهذا ما يحدث في السعودية. فولي العهد لا يمثل شيئا خارقا للعادة وليس من حقه الاستئثار بالسلطة وتوجيهها بما يخدم مصلحته الشخصية. فقد تجاهل الاعراف المعمول بها في دائرة الحكم وتسلق الى ذروة الهرم خارج المعمول به من عادات او تقاليد او اعراف.

الثانية: ان رهاناته على اختلاق قوة شخصية متميز عن غيره لم تنجح. فقد اعتقد ان حربه على اليمن ستؤدي لسحق ذلك البلد الامر الذي سيمنحه شخصية اعتبارية متميزة توفر له سلطة سياسية متينة. ولكن اخفاق القوات السعودية في سحق الشعب اليمني وانتقال المعارك الى مناطق داخل السعودية نفسها، وتصاعد اعداد ضحايا الحرب، كل ذلك ادى الى تراجع شعبيته وتعمق شعوره بالمأزق. فاليمن صامد وقواته تتقهقر تدريجيا، الامر الذي اضعف هيبة الآلة العسكرية السعودية، وكشفها امام الآخرين.