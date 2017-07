دعا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الثلاثاء البحرين إلى التحقيق في تقارير تشير إلى تعرض الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ إلى التعذيب أثناء الاحتجاز. وعبر المجلس في بيان له عن قلقه من المعاملة التي تتلقاها الناشطة البحرينية خلال احتجازها من قبل سلطات المنامة. UN experts urge #Bahrain to investigate reports of torture & ill-treatment of rights defender @ealsaegh https://t.co/YQBKWSEKiz pic.twitter.com/hCXzgJkwMl وأشار البيان إلى أن الصايغ محرومة من حقوقها الأساسية منذ اللحظة الأولى لاعتقالها. وأفاد تقرير أعده خبراء للأمم المتحدة بأن هناك مخاوف من تعرض الصايغ للتعذيب والاعتداء الجنسي. وكانت السلطات البحرينية ألقت القبض على الناشطة مطلع تموز/يوليو بعد استدعائها في أيار/مايو