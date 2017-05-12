وحثت اللجنة المملكة الخليجية على التحقيق في مزاعم واسعة النطاق بسوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم.

وأجرت لجنة مناهضة التعذيب المؤلفة من 10 خبراء مستقلين أول مراجعة منذ خمس سنوات لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال جلسة انتهت الجمعة.

وأضاف الخبراء أن هناك تقارير تشير إلى أن الحبس الانفرادي لرجب “تجاوز تسعة أشهر لم يتلق خلالها الرعاية الصحية الكافية”.

ونبهت اللجنة إلى وجود تقارير تشير إلى “مزاعم مستمرة وعديدة ومتكررة بحدوث تعذيب واسع النطاق وإساءة معاملة أشخاص فقدوا حريتهم في كل أماكن الاحتجاز” في البلاد.

وقال عبد الله فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية البحريني الذي رأس وفد البحرين في اللجنة، إن المملكة تواجه تحديات تتعلق بالأمن الوطني، لكنها تنظر في شكاوى التعذيب.

وأضاف أن السلطات أحالت حتى الآن 52 قضية إلى المحاكم الجنائية أدين فيها 101 شخص بالتعذيب.

وتواجه المعارضة البحرينية المكونة أساسا من الشيعة حملة من السلطات التي اعتقلت نشطاء معارضين بارزين.

وحلت الحكومة جمعية الوفاق التي تمثل المعارضة الرئيسية وألقت القبض على رجب وأسقطت الجنسية عن رجل الدين الشيعي البارز آية الله عيسى قاسم.

المصدر: رويترز