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حركة حق: ما جاء على لسان الجلاد طارق الحسن محض أكاذيب للتغطية على مجزرة الدراز وتضليل الرأي العام.
تعبر حركة الحريات والديمقراطية (حق) عن رفضها المطلق للأكاذيب والفبركات التي تحدث عنها الجلاد طارق الحسن وتعتقد الحركة أن هذه الاكاذيب جاءت للتغطية على الجرائم التي ارتكبت في الدراز ولازالت ترتكب بحق الابرياء على ايدي عصابات وميليشيا الأجهزة الأمنية التابعة للخليفيين وعلى رأس هذه الأجهزة الإرهابية جهاز الأمن الوطني سيئ الصيت.
وتعتقد الحركة ان الجرائم التي ارتكبت بهدف فض اعتصام الدراز السلمي ووضع سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (حفطه الله) تحت الحصار والإقامة الجبرية شاهدة على وحشية النظام واستبداده حيث قتل لحد الآن خمسة من الشبان العزل المسالمين دون رحمة برصاص مرتزقة النظام.
وتؤكد الحركة ان ما قامت وتقوم به عصابات النظام الخليفي في الدراز هو جرائم لا تمت لأي قانون بصلة وان هناك انتهاكات شنيعة ارتكبت في الدراز على ايدي هذه العصابات اقل ما توصف به بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وتهيب الحركة بالجماهير مواصلة النفير العام وتدعو لفضح هذا النظام ومرتزقته الجبناء الذي يساهمون في الجرائم من أمثال الجلاد طارق الحسن الذين باعوا ضميرهم وانسلخوا من الانسانية.
كما وتهيب الحركة بضرورة فك الاقامة الجبرية عن سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله) وعدم الركون لأكاذيب الداخلية ودجل الجلاد طارق الحسن وزمرة الخليفيين.
وما ضاع حق وراءه مطالب.. صادر بتاريخ : 24 مايو 2017م
حركة الحريات والديمقراطية حق (48)