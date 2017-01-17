أقدمت السلطات البحرينية مؤخراً على ارتكاب جريمة بشعة بحق ابناء البحرين، وتنفيذ حكم الاعدام بحق ثلاثة معتقلين، بعد محاكمة صورية وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة وتحت التعذيب

بتهمة “استهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه، وقد اكدت بعض المصادر ان سلطات الخليفة قد اعدمت كل من سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس رميا بالرصاص، بحسب ما اعلن رئيس نيابة الجرائم الارهابية في النظام البحريني، الذي رفض تسليم جثامين الشهداء الثلاثة الى ذويهم وسعى لدفنهم بشكل سري. هذه الجريمة هي أول عملية إعدام في البحرين منذ انتفاضة عام 2011، التي قادها الشيعة للمطالبة بحقوقهم، ووقعت مواجهات بين المحتجين وأجهزة الأمن في العديد من المدن خاصة تلك التي تقطنها غالبية شيعية، وشنت السلطات حملة اعتقالات طالت رموزا شيعية في البلاد، وقررت سحب الجنسية من بعضهم.

وصدرت بعد الحكم ردود افعال قوية دولية وعربية تدين وتستنكر هذه الجريمة ومعتبرة اياها انتهاك صارخ لحقوق الانسان وقتلا خارج القانون في اشارة الى ان المحاكم في البحرين خاضعة لإرادة الحاكم وتفتقد لكل مصداقية في العدالة والقضاء السليم. حيث سارعت منظمة العفو الدولية الى ادانة جريمة إعدام النظام البحريني المواطنين الثلاثة مؤكدة انه لم تتوفر لهم المحاكمة العادلة، مستنكرة ذلك الفعل وأضافت أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. هذه الجريمة ايضا اثارت غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن بعض النشطاء في العراق العديد من الهاشتاكات كان منها.

هاشتاك (#اعدام_وطن) و (#شهداء_البحرين) و (#نظام_الطاغية_الأموي_في_البحرين) و(#ال_خليفه_يعدمون_البحرين) وهاشتاك (#شلت_يدك_ياحمد) عبروا فيها عن عميق حزنهم وتضامنهم مع اخوتهم في البحرين، شبكة النبأ المعلوماتية رصدت بعض تلك التغريدات على موقع تويتر، حيث غرد حساب (الشيخ قيس الخزعلي) تحت هاشتاك#اعدام_وطن ‏قائلاً: القتل خارج القانون يعني جريمة وسياتي اليوم الذي يحاسب فيها مرتكبها، واعدام الشباب البحريني يعني اعدام وطن . اما(زهور العراق) فقالت: دماء الشباب التي هدرت على ارض البحرين على يد سلطان جائر ستثأر يوما لاصحابها يوما ما فمهل الظالمين امهلهم رويدا. حساب (اسناد الحشد الشعبي) غرد قائلاً: ((وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)). الهلاك سيكون مصير الظالمين من مجرمي ال خليفة وال سعود ومن معهم #ال_خليفة_يعدمون_البحرين.

(Sayed Mahdi) من جانبه قال: ابتسامة آباء الشهداء الأبطال الثلاثة حقاً إنها إبتسامة النصر والفخر.. والإيمان والعقيدة والصبر والصمود إنها إبتسامة العزّ الحسيني. اما(الـزهراء إفتخاري) فقد استشهدت بحكمة من الحكم المنسوبة الى الامام علي(ع) وقالت تحت هاشتاك #اعدام_وطن: لا تظلمن اذا ماكنت مقتدرا فلظلم مرتعه يفضي الى الندم تنام عينك ولمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. #شلت_يدك_ياحمد.

حساب Fatima Moussa)) كتب قائلاً: وأخيرا قل لجلادي بأن الدم من جرحي لا يكتب نصرك إنه يحفر فوق الصخر ميلادي وقبرك #شلت_يدك_ياحمد. اما (سنِيِّنِ أّلَغربة) فقالت: اللهم إن إخواننا في العالم ضاقت عليهم الأرض واستقوى عليهم الظالمون فكن معهم ياالله ورحمهم برحمتك يارحيم. اخر كلمات تنقلها شبكة النبأ المعلوماتية في هذا الهاشتاك كانت لـ Saad Al-Kenani)) والذي قال: اللهم يا عزيز يا مقتدرنسألك بحق محمد وآل محمد(ص) أن تنصر اهلنا في البحرين على الخليفة المجرمين القتلة.

التغريدات

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:

(7)