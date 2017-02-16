نظمت المعارضة البحرانية في ألمانيا وقفة تضامنية أمام السفارة الخليفية في برلين في يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2017 بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لأنطلاق الثورة في عام 2011 .

احتشد البحرانيون أمام السفارة الخليفية رافعين صور الشهداء والرموز القادة وهتفوا بالشعارات التي عمت أرجاء مبنى السفارة .

أبرز الشعارات التي رفعها البحرانيون كانت المطالبة بإسقاط النظام ومحاكمة الدكتاتور حمد الخليفة والمتورطين في في الانتهاكات بحق الشعب البحراني فيما حيى البحرانيون صمود الأسرى والمعتقلين في السجون الخليفية و عوائل الشهداء الذين ضربوا مثالاً في الصلابة والتحدي والصمود والثبات على الحق و المبدأ، فيما لم يفت البحرانيون الإشادة ببطولات الشهيد رضا الغسرة ومحمود يحيى ومصطفى يوسف الذين استشهدوا في 9 يناير من هذا الشهر .

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