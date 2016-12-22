روسيا اليوم: أفادت وكالة “رويترز” بوقوع اشتباكات بين الأمن البحريني ومحتجين مناصرين لرجل الدين البارز عيسى أحمد قاسم قرب منزل الأخير بقرية الدراز، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول.
وتظهر أشرطة فيديو نشرها نشطاء في الإنترنت عشرات عربات الشرطة المنشورة في القرية قرب المنزل الذي يعتصم في محيطه أنصار رجل الدين المهدد بالإبعاد من البلاد بعد أن أسقطت السلطات البحرينية الجنسية عنه في مايو/أيار الماضي، بحجة قيامه بغسيل الأموال وتأجيج العنف وإقامة الاتصالات بقوى خارجية.
وفي هذا السياق، نقلت الداخلية البحرينية في حسابها الرسمي على “تويتر” عن مدير عام شرطة الشمالية قوله “في إطار جهود حفظ الأمن وإنفاذ القانون تم صباح اليوم تنفيذ أوامر قضائية بالقبض على مطلوبين ببعض القرى وتفتيش مساكنهم”.
المصدر: رويترز
أوكسانا شفانديوك (23)
اشتباكات قرب منزل رجل دين بارز في البحرين
روسيا اليوم: أفادت وكالة “رويترز” بوقوع اشتباكات بين الأمن البحريني ومحتجين مناصرين لرجل الدين البارز عيسى أحمد قاسم قرب منزل الأخير بقرية الدراز، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول.