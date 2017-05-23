*إحصائية أولية بأسماء المعتقلين من الدراز :*
١- سيد صادق سيد قاسم
٢- جلال عبدالفنعشر
٣- سيد احمد سيدجابر
٤- محمد يوسف العجمي (دعبس)
٥- هيثم الريس
٦- شعيب الريس
٧- الحاج محمدرضا محمدحسين
٨- الحاج مهدي محمدحسين
٩- محمد مهدي محمدحسين
١٠- محمد علي محسن زين الدين
١١- حسين عيسى الاعضب
١٢- صادق الاعضب
١٣- سيد محمد سيد ناصر
١٤- سيد محمود سيد ناصر
١٥- سيدمحمود سيدصالح
١٦- محسن الريس
١٧- علي عبدالحسن المتغوي
١٨- سيدمصطفى سيدجعفر
١٩- سيد ياسين سيد حسن
٢٠- صادق محمدكاظم
٢١- عادل صالح المرزوق
٢٢- علي عبدالحسين الشعلان
٢٣- سيدرائد سيدشبر
٢٤- سيدعلوي سيد مهدي
٢٥- حسين محمدجميل
٢٦- ضياء شيخ سعيد العصفور
٢٧- عباس عيسى
٢٨- حسين الشهابي
٢٩- سيدطاهر سيدجعفر
30.محمد علي النجار
31.حسين علي النجار
32.سيد علي سيد خليل
33.سيد محمود سيد خليل
34.سيد مصطفى سيد خليل
35.حامد جميل الشهابي
36.أحمد الشهابي(نتوف)
37.أحمد خليل
38.حسن خليل
39.سيد حمزة سيد مجيد 40.محمد جعفر عباس فضل (58)
اسماء المعتقلين لحد الان والقمع الخليفي في ازدياد
*إحصائية أولية بأسماء المعتقلين من الدراز :*